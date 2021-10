El Pollo Vignolo humilló a Benedetto en vivo en ESPN: "Se te bajaron los pantalones"

Sebastián "Pollo" Vignolo humilló en vivo a Marcelo Benedetto en el comienzo de la emisión tarde de ESPN F90.

Nuevamente la polémica se centra en ESPN F90. Sebastián Vignolo, conductor del ciclo televisivo, tuvo una actitud desagradable con Marcelo Benedetto al comienzo del programa. No sólo que lo humilló en vivo sino que además provocó que el resto de sus compañeros se burlaran del periodista y no lo dejaran exponer el editorial que preparó sobre el presente y los juveniles de Boca Juniors.

No es la primera vez en la que el relator tiene estas actitudes. Lo hizo con otros integrantes de su panel, hasta incluso despotricó contra gente que poco tiene que ver con el fútbol. Esta vez dejó mal parado a su colega quien sólo dio una pequeña introducción de lo que diría. Las risas nuevamente como método de escape del lamentable hecho taparon el momento.

"Vamos a estar en seguida hablando de Boca, de River, del seleccionado argentino, de San Lorenzo, de Independiente, de Racing, de Huracán, de Vélez, vamos a pasar por todos los clubes del fútbol argentino. Por el gran Talleres de Córdoba que sigue peleando el campeonato y ganó un partido de esos que tenía complicado, tenía mucha presión", afirmó el "Pollo" en el inicio.

Luego saludó a Benedetto para darle lugar a que se exprese: "¿Cómo te va Marcelito? Todo tuyo amigo". Su compañero respondió: "Bien. ¿Puedo contar la intimidad de todo lo que pasa? Voy a decir todo porque a mí me gusta tener un compromiso con la gente. En la previa dije que pasan cosas en el programa". El conductor lo interrumpió: "En este momento hay un mundo mirando el programa. ¿Vos querías arrancar el programa? Arrancá, dale".

Comenzaron las burlas

Tras varias risas el periodista inició su editorial: "Tiene que ver con Boca. Porque los escuché a ustedes hablando con mucha atención de los jóvenes", sostuvo pero el resto del equipo lo interrumpió varias veces. Sumado a esto, Damián Manusovich roncó en vivo dando entender que le aburría lo que su compañero decía.

Ni siquiera cerró una idea y Vignolo le reclamó: "Ya perdiste como dos o tres minutos en el arranque", y una vez que Benedetto se dirigió a su silla el conductor exclamó: "Parate firme. Vos sos un tipo de corbata ancha y larga. O se te bajaron los pantalones o se te bajó la corbata", sentenció entre risas.

El "Pollo" contra los empleadores

Apuntó contra quienes piden gente con experiencia para ocupar algunos puestos en particular. El conductor de F90 (ESPN) arrancó su editorial, en la que hizo una analogía sobre la experiencia o la falta de ella para hablar sobre el presente que atraviesa Boca Juniors y Sebastián Battaglia, que busca ir fogueando de a poco a los juveniles que ya piden pista para jugar en el primer equipo "Xeneize".

"Si Molinas está para llevar la camiseta de Boca, ya está", disparó. Mencionó a otros buenos proyectos de la cantera boquense que demuestran fecha a fecha que están capacitados para ser titulares. "Weigandt es un joven con experiencia, pero si es más que Advíncula, no importa que sea de selección. Porque el día de mañana puede ser de selección también, jugando en la primera de Boca", señaló.

"Battaglia no debe mirar más la cédula, cuantos años tienen, si tiene o no tiene experiencia, tiene que resolver si está o no para jugar en la primera de Boca", sumó el relator.