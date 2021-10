El Pollo Vignolo se sacó y atacó a los docentes: "Hay que laburar"

El "Pollo" Sebastián Vignolo comenzó su programa ESPN F90 con un polémico reclamo a los docentes por la jornada especial de este jueves.

Este jueves 7 de octubre en algunos colegios de nuestro país se llevó a cabo una capacitación docente por lo que no hubo clases. Sebastián "Pollo" Vignolo, desconociendo los motivos de la jornada y en un ámbito totalmente diferente a la educación, comenzó su programa ESPN F90 criticando fuertemente a los maestros por esto y lanzó una polémica frase.

El controversial conductor del ciclo los acusó porque los chicos no acudieron a las escuelas. No sólo no se dirigió con respeto, tal como sostuvo, sino que además definió este fin de semana como "una Semana Santa". Además, utilizó como fundamento que no hubo actividad durante dos años, cuando por un año y medio se llevaron a cabo de manera virtual debido a la pandemia.

"Tengan ustedes muy buenos días muy buenas tardes arrancamos un nuevo programa y parece feriado pero en realidad no es feriado. Simplemente los docentes quisieron poner un día más y meter jueves viernes, sábado, domingo y lunes. Unos genios", comenzó su polémica "editorial" el relator haciendo alusión a lo ya mencionado.

"Con todo el respeto del mundo muchachos. Hay que laburar. Jueves... reunión no se qué, creo que pasó en todos los colegios. Dale que va, armaron una Semana Santa extraordinaria", afirmó con total desconocimiento de la jornada que se desarrolló. En medio de las declaraciones también opinó Federico "Negro" Bulos quien sostuvo irónicamente: "Pasa que vienen con muchos días de clases".

Pero a Vignolo no le alcanzó con lo dicho en el inicio de su programa. Minutos después dialogó con Mariano Closs en el pase de F12 a ESPN F90 y continuó con sus críticas: "Es sentido común, metieron un jueves de reunión de esto que hacen los docentes. Hay que fomentar la educación. Te van a decir 'un día no es nada', pasa que hubo dos años, pero no pasa nada", concluyó.

