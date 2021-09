El palazo de Mariano Closs a la dirigencia de Racing: "Se están matando"

En su programa ESPN F12 Mariano Closs fue muy crítico con la dirigencia de Racing por el momento que atraviesa el club.

Racing perdió 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el cierre de la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo que actualmente dirige Claudio Úbeda acumuló un partido más sin sumar de a tres y la situación de la "Academia" es preocupante. El relator Mariano Closs habló en su programa ESPN F12 sobre el tema en cuestión y apuntó al mal manejo que existe puertas adentro por parte de la dirigencia.

Casi sin dar nombres el periodista se refirió a las máximas autoridades del club de Avellaneda y a quienes hoy se encargan del fútbol profesional. Además habló de Lisandro López y los jugadores del equipo que declararon tras la seguidilla de malos resultados. La eliminación ante Godoy Cruz por Copa Argentina y la derrota ante el "Bicho" de La Paternal pegaron fuerte en el entorno de la institución.

"Me resulta llamativo lo que sucede con Racing. Lisandro López abrió el juego y ya es como que el resto pueden empezar a hablar. Ayer Racing volvió a perder, ganó Argentinos Juniors. Es complicado el momento que vive la "Academia", se echan las culpas", declaró el relator dando inicio al tema que más adelante continuaría con el palazo a la dirigencia.

"A veces son declaraciones subliminales las que hacen, no sabes a quien agarran, si al presidente o a Rubén Capria como manager. Se están matando entre ellos pero después tienen que dar la cara", agregó y sostuvo: "Es un momento raro, no bueno. Me parece que estas situaciones deben resolverse desde adentro. Están haciendo un conventillo muy importante que les está haciendo muy mal estar divulgando lo que va pasando", sentenció Closs.

Las declaraciones de un referente

El delantero Darío Cvitanich fue uno de los jugadores de la "Academia" que declaró tras la derrota de su equipo: "Es un ciclo cerrado, hay que dar un paso al costado. Obviamente no esquivar la responsabilidad de este momento. Voy a dar la cara me toque jugar bien o mal como siempre hice. Trataré de respetar la camiseta de la institución hasta el último día que me toque estar así que después será cuestión de resetear y ver lo que sigue", culminó.

Lo que se le viene a Racing

Luego de la derrota ante Argentinos Juniors del pasado lunes 27 de septiembre, el equipo de Úbeda recibirá el próximo domingo 3 de octubre en El Cilindro a Estudiantes de La Plata a partir de las 20:15. Este encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, tal como se anunció, tendrá público local con un aforo del 50%.