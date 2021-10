La dura crítica del Pollo Vignolo contra los empleadores que piden gente con experiencia

Sebastián Vignolo disparó contra los empleadores que buscan gente "con experiencia" para trabajar y pidió que no "desestimen" a la juventud.

Sebastián "El Pollo" Vignolo apuntó contra los empleadores que piden gente con experiencia para ocupar algunos puestos en particular. De esta manera, el conductor de F90 (ESPN) comenzó su editorial de este martes, en la que hizo una analogía sobre la experiencia o la falta de ella para hablar sobre el presente que atraviesa Boca Juniors y Sebastián Battaglia, que busca ir fogueando de a poco a los juveniles que ya piden pista para jugar en el primer equipo Xeneize.

Después de convertirse en tendencia por un desubicado comentario contra los docentes, el Pollo Vignolo volvió a hablar de trabajadores pero en esta ocasión lo hizo para hacer una analogía con el Boca de Sebastián Battaglia. "La experiencia sirve", comenzó asegurando el conductor de F90 este martes en la editorial que suele hacer para comenzar el programa. "Un tipo con experiencia te cuenta como vivirla, te cuenta cómo resolver", siguió el periodista, mientras contaba que paseando por su barrio había visto un cartel en el que una pizzería buscaba un pizzero "con experiencia", lo que lo motivó a realizar una analogía futbolística.

"Eso discrimina", disparó Vignolo en su editorial en la que demostró que es muy usual que se pida experiencia, cuando en muchos casos no es necesaria. "Si es bueno, tomalo", sumó el conductor al tiempo que pidió que no "desacrediten a la juventud". Claro que sus palabras tenían un destinatario del mundo del fútbol: Sebastián Battaglia. Es que el técnico Xeneize está en plena construcción de su equipo, en el que no termina de darle lugar a los juveniles del club, que vienen ganándose el puesto en cada partido, según la visión de Vignolo.

Vignolo realizó esta analogía para hablar de Boca

"Si Molinas está para llevar la camiseta de Boca, ya está", disparó el conductor de F90. En ese sentido también mencionó a otros buenos proyectos de la cantera boquense que vienen demostrando fecha a fecha que están capacitados para ser titulares en Boca. "Weigandt es un joven con experiencia, pero si es más que Advíncula, no importa que sea de selección. Porque el día de mañana puede ser de selección también, jugando en la primera de Boca", señaló Vignolo, convencido.

"Battaglia no debe mirar más la cédula, cuantos años tienen, si tiene o no tiene experiencia, tiene que resolver si está o no para jugar en la primera de Boca", sumó el relator de ESPN. Para cerrar su editorial, el conductor resaltó que desde las tribunas de la Bombonera en el último partido se demostró que respaldan a los jugadores salidos de la cantera con el clásico "Vamos, vamos los pibes", que "sonó como un grito de guerra", según Vignolo.