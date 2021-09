El picante desafío del Pollo Vignolo a Carlos Tevez en ESPN: "Donde quieras"

El "Pollo" Sebastián Vignolo desafió en vivo en su programa ESPN F90 a Carlos Tevez y su equipo.

Durante una nueva emisión de ESPN F90 su conductor Sebastián "Pollo" Vignolo desafió en vivo a Carlos Tevez. El exjugador de Boca Juniors, tras su último paso por el "Xeneize" juega junto a sus amigos al fútbol y el periodista aprovechó la charla sobre el "Apache" en su programa para apurarlo con un posible partido.

"Acá está Tevez con el equipo que tiene. Jugamos donde quieras Carlitos. A este equipo, que creo que juega los martes, le doy dos goles de ventaja con el mío, yo miro", afirmó en vivo el conductor. Mientras, de fondo, mostraban la foto de Tevez junto a sus compañeros y en el estudio acompañaban las risas del "Ogro" Cristian Fabbiani, Roberto Leto, Morena Beltrán, Marcelo Sottile y Damián Manusovich.

Todavía no se sabe que será del futuro del exjugador de la Juventus. Dejó el "Xeneize" hace unos meses pero no hubo novedades con respecto a su regreso. Por el lado de Boca, el presidente Jorge Amor Ameal aseguró en una entrevista que no le cierra las puertas: "Si quiere meterse en política, está en su derecho. Nosotros le ofrecimos que siga trabajando en el club. Juan Román Riquelme se lo dijo. Le ofrecimos el lugar que quiera en Boca".

Sin embargo, el mandamás del club también tuvo palabras contundentes para con el ídolo. "Nosotros cuando llegamos vimos a un 'Carlitos' que no jugaba nunca más, era un exjugador", afirmó sobre el "Apache". Tiempo después, de la mano de Miguel Ángel Russo como DT, Tevez fue una de las figuras del equipo que salió campeón de la Superliga Argentina y la Copa Diego Armando Maradona.

El enojo del "Apache" con una figura de ShowMatch

De acuerdo a lo que reveló el comediante Martín "Campi" Campilongo, hace unos años el futbolista estalló de furia por la imitación que le hacían en el exitoso ciclo.

En una entrevista que le concedió a Luis Novaresio, en el programa Debo Decir por América TV, a "Campi" le consultaron si alguna vez tuvo algún inconveniente por las imitaciones que le hizo a figuras de la política, el fútbol y el espectáculo argentino. ¿Su respuesta? Fue sumamente impactante: "Con las imitaciones que hice, se ofendió Tevez".