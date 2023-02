El Negro Bulos se sacó en ESPN por Boca ante El Pollo Vignolo: "Atrasan"

El Negro Bulos se sacó en vivo en ESPN F90 por Boca ante El Pollo Vignolo, en pleno debate en el programa de televisión. La reacción del Cai Aimar.

Federico "Negro" Bulos estalló en vivo en ESPN F90 mientras debatían acerca de Boca, con la conducción de Sebastián "Pollo" Vignolo. Durante la emisión del martes 28 de febrero de 2023, el panelista se enojó y amagó con irse del estudio del canal. También aprovechó para apuntar contra su colega y exjugador Damián Manusovich.

El periodista deportivo platense acusó a "Manusa" y a Carlos "Cai" Aimar de "atrasar 40 años" por su forma de ver el juego del fútbol actual. A partir de allí, algunos compañeros reaccionaron contra "Fede" y todo terminó con "El Cai" pidiéndole a Manusovich que directamente golpeara a Bulos al aire.

El Negro Bulos explotó en vivo por Boca en ESPN F90

El relator de 47 años participó activamente del debate por la formación que Hugo Ibarra colocará frente a Patronato por la Supercopa Argentina. En plena conversación entre todos los colegas presentes en el estudio de la señal, el platense opinó: "A mí me gusta este equipo, está bárbaro... Ahora, en un momento determinado de un partido podés agregar a un volante, (Cristian) Medina o (Guillermo) Pol Fernández, y sacar a (Sebastián) Villa o a (Luca) Langoni".

El momento en el que El Negro Bulos se cansó y se levantó en vivo.

"Yo creo que los planteles de hoy en día, y Boca tiene la capacidad porque tiene uno muy rico, si el técnico le da herramientas puede estar preparado para jugar así o, según el momento, el rival o el partido, sacar a un delantero y poner a un volante", insistió "El Negro" al respecto. Furioso, continuó mirando a Manusovich: "¡Y eso es lo que no entienden vos o El Cai, que atrasan 20 años! ¡20 años atrasan!".

"40 años, 40...", le dio la razón Diego "Chavo" Fucks. "40 años, sí. Atrasan", insistió Bulos. Luego, el debate derivó en los futbolistas a los que dirigió Aimar en "El Xeneize" y en la comparación entre los jugadores de aquella temporada 1989-1990. "¿Quién era tu 9, (Walter) Perazzo?", quiso recordar Vignolo. "Ah bueno, tenías nombres...", opinó "El Pollo".

"¡No, pará, Perazzo en Boca no hizo ni un gol! ¡Perazzo en Boca no!", acotó "El Negro". "¡Pegale, Manu! ¡Vos que lo tenés al lado, pegale!", le pidió insólitamente "El Cai" al exfutbolista. "¡No le puedo pegar!", concluyó el ex San Lorenzo.