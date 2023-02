El Negro Bulos estalló contra una figura de Boca ante Pollo Vignolo en ESPN: "Desaparecido"

El Negro Bulos estalló en vivo contra una figura de Boca ante El Pollo Vignolo, en ESPN F90, y hasta lo trató de "principiante". "No se puede jugar caminando en La Bombonera", lo destrozó al aire.

Federico "Negro" Bulos destrozó en vivo en ESPN F90 a una de las figuras del Boca de Hugo Ibarra. El panelista del programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo volvió con una sección que había abandonado hace mucho tiempo: "Las perlas", como solía hacer antiguamente el exárbitro Guillermo Nimo.

En el ciclo que se emite de lunes a viernes de 13 a 15, el platense se hizo cargo de una de las primeras partes de la edición del lunes 27 de febrero de 2023. Atentamente lo escuchaban sus compañeros habituales: tanto el conductor como Morena Beltrán, Daniel Arcucci, Diego "Chavo" Fucks, Carlos "Mono" Navarro Montoya, Marcelo Espina y Carlos "Cai" Aimar.

El Negro Bulos explotó contra Pol Fernández, de Boca: "Recapacite"

El periodista deportivo y relator apuntó directamente contra el mediocampista de 31 años del "Xeneize", quien según su visión bajó muchísimo el nivel en la cancha en los últimos tiempos. Así como le otorgó la "perla blanca" a Leandro González Pirez de River, la "perla negra" fue para el volante que pasó por Cruz Azul de México, entre otros.

El Negro Bulos explotó contra Pol Fernández, volante de Boca, en ESPN F90.

"A usted lo estoy esperando, pero no por revancha, no... No nos malentendamos. Lo estoy esperando porque en su equipo lo están esperando", se descargó el comunicador. "A mí me llama la atención porque usted fue un jugador de fútbol, no le digo diez años atrás, hace poco tiempo usted fue un jugador de fútbol destacado", continuó.

"Escúcheme lo que le digo y recapacite, que esta perla negra lo ayude a recapacitar y a recuperar su rendimiento", añadió Bulos, de mal humor. "Usted en Godoy Cruz hasta jugaba de mediapunta, acompañaba en el ataque, remataba de media distancia", recordó el platense acerca del alto nivel que mostró el mediocampista en el conjunto mendocino.

"Vea lo que le digo... Joven, todavía joven. Usted, con la camiseta de Racing, cambiaba el paso, cambiaba el ritmo, y marcaba el ritmo del ataque del equipo", profundizó "El Negro". Incluso, repasó que "usted siempre fue un jugador con condiciones técnicas", aunque siguió: "Pero mi amigo, mi estimado, si usted no se compromete con la camiseta de Boca, tal vez la de más peso de todo el continente junto con la de River, va a jugar hasta los 60 años".

"Porque toca un poquito para un lado y un poquito para el otro... Parecía un jugador desaparecido. ¡Cuidado con los mensajes!", le advirtió el comunicador al futbolista. "Que no le hagan creer que usted es capitán y es un intocable, tiene que entrenar y recuperar su nivel como un principiante", le pidió Bulos al volante. Y sentenció crudamente: "Me hablaron bien de usted en los entrenamientos, sé que es muy querido en el plantel, por eso apelo a que este momento del programa lo haga recapacitar porque el pueblo de Boca lo está esperando. No se puede jugar caminando en La Bombonera... ¡La perla negra es para usted, Guillermo ´Pol´ Fernández!".