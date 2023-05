El Chavo Fucks enmudeció a Vignolo con un picante comentario sobre un jugador de Racing: "Hipócrita"

Diego "Chavo" Fucks enmudeció a Sebastián "Pollo" Vignolo con un picante comentario sobre un jugador de Racing luego del clásico contra Boca Juniors.

Diego "Chavo" Fucks dejó sin palabras a Sebastián Vignolo en pleno ESPN F90 tras lanzar un picante comentario contra un jugador de Racing, días después del partido contra Boca Juniors en la Bombonera. El panelista atacó al futbolista por sus declaraciones acerca de este encuentro en el que hubo varias polémicas en el arbitraje de Andrés Merlos. Luego de escucharlo atentamente en el ciclo de la señal de Disney, el periodista cargó con todo contra él.

"Del árbitro... ¿Qué te voy a decir? Depende de ustedes, lo que quieran decir. Díganlo ustedes, yo no lo puedo decir. Se habló muchísimo de que no era penal contra Independiente y lo crearon ustedes. Lo hablaron toda la semana y todos los días. Si tienen ganas o no de hablar depende de ustedes que tienen el poder. Se ve que el árbitro vio otra cosa", aseguró el experimentado defensor, quien apuntó contra los periodistas luego de la acción del clásico ante el "Rojo" del pasado domingo 16 de abril.

"Es un discurso bastante hipócrita, porque en el partido con Huracán no le dieron un penal con el partido 0 a 0 y ahí el árbitro era humano y se podía equivocar. Con Independiente la cosa estuvo dividida, yo creo que el penal que dio fue un metro afuera. No es que todos dijeron que había sido penal. La opinión estuvo muy dividida, cuando te toca a favor el árbitro es humano pero cuando es a favor la culpa lo tienen los periodistas", contestó el "Chavo" contra el zaguero.

Con estos dichos del panelista, el que no respondió fue el propio "Pollo" Vignolo, que escuchó a sus compañeros mientras debatían. Quien no se quedó callado y dio su contundente opinión por su pasado como futbolista fue Oscar Ruggeri. En pleno momento de euforia de Fucks, el "Cabezón" trató de frenarlo varias veces. "Eh, bajá un poco", soltó el campeón del mundo en México 1986.

Beligoy evitó la polémica de Boca vs. Racing y palpitó el Superclásico

Federico Beligoy tomó la decisión de no opinar de una de las jugadas polémicas de la fecha 14 de la Liga Profesional entre Boca Juniors y Racing Club en la Bombonera. El máximo dirigente de los árbitros en el fútbol argentino evitó lo que fue la dura infracción de Valentín Barco en el duelo ante la "Academia" que, para muchos, pareció expulsión. Es que, de ganarse la roja, el joven crack del "Xeneize" sería una baja sensible para enfrentar al "Millonario".

"¿La jugada de Barco? Prefiero no opinar porque se viene el Superclásico", respondió ante una consulta en TyC Sports acerca de lo que sucedió con el futbolista del "Xeneize". Para colmo, Sebastián Villa y Luis Advíncula también tuvieron acciones polémicas que no terminaron en expulsión. Quien si vio la roja por parte de Andrés Merlos fue Martín Payero, quien junto a Juan Ignacio Nardoni recibieron la roja en pleno encuentro.