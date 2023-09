El Bambino Pons se cansó y ventiló por qué el Pollo Vignolo oculta la mano: "Un dedito"

Juan Manuel "Bambino" Pons develó el misterio de la mano izquierda de Sebastián "Pollo" Vignolo y contó todo sobre su colega de ESPN.

Juan Manuel "Bambino" Pons es un reconocido relator y periodista de la señal ESPN que en este caso reveló un detalle desconocido de Sebastián "Pollo" Vignolo. La principal incógnita para muchos usuarios es el motivo por el cual el conductor de F90 esconde una de sus manos mientras conduce y su colega lo delató. Claro que, el video del momento no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales.

En un ciclo de preguntas y respuestas de Uruguay llamado La mesa de los galanes, el "Bambino" no se guardó nada sobre Vignolo y habló hasta de cuestiones personales que no pasaron desapercibidas. Claro que, lo que más llamó la atención de miles de usuarios fue lo que lanzó acerca de la postura del "Pollo" y el mito que trascendió sobre él. Desde las redes compartieron el instante en TikTok y explotaron tanto los likes como los comentarios.

"¿Por qué el 'Pollo' Vignolo no saca la mano del bolsillo?", soltó uno de los integrantes del programa mientras el relator esperaba para contestar. Sin dudas, su respuesta en pleno estudio sorprendió a más de uno. "No... el 'Pollo'... Es una costumbre", aseveró Pons dejando de lado cualquier tipo de especulación sobre el "Pollo". Claro que, no es la primera vez que se habla de este tema entre los distintos colegas de ESPN.

Quien también aprovechó la situación hace algunos meses fue Oscar Ruggeri. El "Cabezón" tiene una muy buena relación con su compañero de piso y lo apuró en vivo para que hable sobre su mano mientras la tenía en un bolsillo. Ahí fue cuando el conductor la mostró y el campeón del mundo con la Selección Argentina esbozó: "Ahí está, le había dicho a la gente que tenías un dedito de más".

Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90

En ESPN destrozaron al Gallego Insúa por el nivel de San Lorenzo

"Fui muy elogioso de su ciclo, le tengo una gran estima como entrenador y sobre todo como persona. Me gusta hasta la pilcha que usa, lo quiero de verdad pero tengo que ser justo. ¡No le hacemos un gol a nadie! Muy mezquino el equipo, (Federico) Girotti a la derecha, el 'Perrito' (Nahuel Barrios) de doble cinco, (Carlos) Auzqui sentado en el banco cuando puede desbordar, (Malcom) Braida jugando de 3. Rompa un poco el esquema defensivo se lo pido por favor. San Lorenzo tiene una camiseta gigante y ahora va a afrontar un clásico. Yo sé que usted se calienta porque tiene la sangre que le hierve por San Lorenzo de Almagro y eso es lo que a usted lo hace grande", esbozó Bulos acerca de cómo juega el equipo de Insúa.

Además, el también relator de la señal de Disney agregó: "El equipo es un desastre y lo está salvando el arquero que está para la Selección. Va a afrontar un clásico, trate de poner a Girotti en el lugar que corresponde, dele lugar también a (Adam) Bareiro, juegue un poquito como le gusta a la parcialidad. Le pido por favor, reflexione, Hay que ir al frente, sobre todo en los partidos importantes que se vienen. Perla negra por la falta de fútbol en su equipo, toda responsabilidad suya. Perla negra, Rubén Darío Insúa".