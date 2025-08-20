Detuvieron al creador de "Al Ángulo TV", la web que retransmitía partidos gratis

Este miércoles 20 de agosto fue detenido en Paraná, provincia de Entre Ríos, el creador del sitio web Al Ángulo TV. A través de dicha página se retransmitían partidos de fútbol y carreras de Fórmula 1 de manera gratuita y de forma ilegal a los cuales miles de usuarios podían acceder por medio de las redes sociales. Una de sus últimas apariciones fue a través de X (ex-Twitter) en medio del cruce entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores. Pocas horas más tarde se conoció la noticia de su detención que derivó en una gran cantidad de posteos por parte de quienes lo seguían.

El responsable en cuestión fue identificado por la Policía Federal Argentina como "Shishi" y la acusación es justamente por las transmisiones tanto de los encuentros correspondientes a las ligas más importantes del mundo como también de torneos internacionales, además de las competencias de la máxima categoría del automovilismo que cuentan con sus respectivos derechos. En la jornada se llevó a cabo un allanamiento en su casa donde encontraron distintos dispositivos con los que manejaba la mencionada plataforma.

Detuvieron a "Shishi", creador de Al Ángulo TV

La investigación en cuestión parte de una "estructura dedicada a la piratería audiovisual". Uno de los organismos que participó en la misma es nada más y nada menos que LaLiga de España, que busca evitar la piratería en las transmisiones de sus partidos. Mientras tanto, continúan con el rastreo de posibles vínculos del protagonista con otras personas a nivel internacional que puedan haber participado junto a él en operar sobre Al Ángulo TV. En principio, sólo fue detenido el principal culpable del mencionado hecho que se mantuvo activo en redes hasta hace pocas horas.

De hecho, durante el partido que la "Academia" le ganó al "Manya" por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda publicó varios tweets en donde mostró el alcance que tuvo. Los últimos encuentros transmitidos durante el día de ayer fueron los correspondientes a certámenes internacionales tales como los playoffs previos a la UEFA Champions League, el torneo español con el Real Madrid como protagonista y la Libertadores, además de un evento de UFC.

Al Ángulo TV retransmitía partidos y carreras de Fórmula 1 gratis

Por qué no se puede usar Magis TV en Argentina

Es considerada ilegal en nuestro país ya que tiene que ver con la distribución no autorizada de contenido protegido por derechos de autor. La misma ofrece acceso a señales de televisión, películas en estreno y series de plataformas como Netflix o Disney+, entre otras, sin contar con licencias legales para reproducir ese contenido. A su vez, representa distintos peligros: