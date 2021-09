¡Destapó la olla! El Pollo Vignolo habló de arreglos en el fútbol argentino: "Recemos"

Sebastián "Pollo" Vignolo explotó en su programa ESPN F90 y lanzó palazos sin filtro contra el arbitraje en el fútbol argentino y sus autoridades.

Sebastián Vignolo atacó nuevamente al arbitraje del fútbol argentino en su programa ESPN F90. La regular tarea de Pablo Echavarría en el duelo que Boca Juniors ganó por penales ante Patronato por Copa Argentina el pasado miércoles 22 de septiembre hizo que el relator explote de bronca. Por esta razón fue durísimo contra el Director Nacional de Arbitraje en nuestro país, Federico Beligoy.

Días atrás defendió al jugador peruano Luis Advíncula tras recibir insultos racistas en el duelo entre el "Xeneize" y Atlético Tucumán sin que el encargado del encuentro Hernán Mastrángelo interviniera. Esta vez el "Pollo" cargó contra los responsables y lo hizo sin callarse nada tratándolos de flojos y ninguneando a la mencionada autoridad.

"Acostúmbrense a estos errores arbitrales mientras Beligoy siga siendo quien maneja a los árbitros en Argentina. Esto no va a cambiar. La gente tiene que ira la cancha diciendo 'y bueno, que sea lo que Dios quiera' La verdad que hasta que no cambie vamos a tener un grave problema de arbitrajes", afirmó en caliente Vignolo.

Y agregó: "Esto hay que seguirlo, insisto. Ojalá venga el VAR pronto, siempre tarde. Pero los arbitrajes en la Argentina vienen siendo muy flojos, peligrosamente flojos. Nosotros nos ocupamos de la primera división y en el ascenso hay arbitrajes bochornosos e insólitos", aseguró sobre algo de lo que habló varias veces en el ciclo".

Sobre el final disparó otra vez contra Federico Beligoy: "Y si hay un tema con economía ¿Quién es el responsable de hablar? El ministro de economía seguramente y lo mismo en la salud. Aquí quien maneja a los árbitros prefiere el anonimato, no habla. Es más, la gente no lo conoce. No saben quien es", sostuvo.

Por último comparó a la máxima autoridad del arbitraje de nuestro país con históricos colegiados que dejaron su huella: "Castrilli sabés quien es, lo mismo con Ángel Sánchez o Lamolina también. No estoy diciendo que son mejores o peores, todos son mejores. Pero al margen, esto es una consideración mía: Está en un lugar donde yo no sé qué mérito hizo para estar ahí, es peligroso, por eso recemos", sentenció Vignolo.

Lo que se le viene a Boca

En la semana previa al Superclásico, el próximo compromiso del "Xeneize" será este domingo 26 de septiembre cuando a partir de las 20:15 reciba a Colón en La Bombonera por la fecha 13 de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina quien contará con los asistentes Ariel Scime y Maximiliano Castelli junto al cuarto hombre Héctor Paletta.