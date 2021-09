El Pollo Vignolo se calentó con los árbitros argentinos: "Viven en otro mundo"

El "Pollo" Sebastián Vignolo realizó un nuevo editorial en ESPN y atacó a los árbitros del fútbol argentino tras los hechos de racismo en el partido entre Atlético Tucumán y Boca.

Luego de los hechos de racismo ocurridos durante el partido entre Atlético Tucumán y Boca Juniors del pasado sábado 18 de septiembre en el estadio del "Decano", Sebastián "Pollo" Vignolo apuntó contra los árbitros argentinos. El periodista realizó un editorial en su programa ESPN F90 en donde criticó duramente la gestión encabezada por Federico Beligoy en estos últimos años.

El defensor peruano Luis Advíncula vivió un triste momento en el mencionado encuentro ya que recibió insultos xenófobos por parte de un allegado del conjunto local. Todavía no se identificó al culpable y durante el partido el árbitro Hernán Mastrángelo ni siquiera advirtió la situación. El conductor del mencionado ciclo remarcó esto y mostró su malestar con distintos puntos del presente del fútbol en nuestro país.

"Hay algo que me preocupa mucho más que un error arbitral o que miles de errores arbitrales. Podemos decir que conviven con el error. Voy a salir de los errores arbitrales, yo creo que a los lugares hay que llegar por méritos, porque te lo ganaste, porque tus pares te ven como un líder, porque tenés condiciones, por haber sido un buen árbitro. No me parece que Beligoy sea una referencia del arbitraje, para nada", sostuvo.

Y continuó: "Me preocupa más la falta de educación que los errores arbitrales. Que naturalicen hechos que son realmente terribles. Yo no sabía donde meterme y Latorre tampoco. Nosotros no tenemos que ser así. Lo que pasó el sábado fue una vergüenza. El otro día hubo un grito racista y no me importa si es uno, dos, diez o quinientos. Un árbitro que tenga las situaciones bien claras tiene que parar el partido, identificar quien fue y que se vaya".

Siguió su editorial disparando contra Beligoy: "Viven en otro mundo. El arbitraje argentino está manejado, y esto me permito decirlo hasta que me demuestren lo contrario, por alguien que no sé realmente por qué está ahí. Yo pensé que iban a emitir un comunicado. Pensé que los árbitros iban a decir 'vamos a estar atentos a partir de ahora'. O le iban a pedir una explicación a Atlético Tucumán a ver si identificó a quien fue" afirmó.

El "Pollo" sobre el regreso de la gente a las canchas

"Jugamos campeonatos sin público. Ahora están desesperados, quieren inmediatamente que haya gente. ¿Nos ponemos a mirar con detalles el campeonato impresentable que tenemos? ¿Nos ponemos a mirar con detalles que somos el hazmerreír del mundo? Los jugadores y técnicos se rompen el alma para bancarla, y hacen lo que pueden. ¿Y el resto? ¿Y los árbitros? ¿Los que manejan a los árbitros?"

Y culminó su editorial con un comentario contra el racismo: "Arbitrajes, organización e infraestructura da mucho de que hablar, pero yo en el fútbol argentino puedo tolerar un montón de cosas menos el racismo. Así que cortenla, presten atención. Si no identifican a uno con 300 personas, imagínense cuando tengamos 40.000 que da la sensación que puede llegar a ser pronto".

Confirmado el regreso del público a los estadios

Se confirmó la noticia que el fútbol argentino esperaba. El público finalmente volverá a las canchas a partir del próximo 1 de octubre. Este martes 21 de septiembre la Ministra de Salud Carla Vizzotti lo anunció y confirmó que será con un 50% de aforo y protocolos correspondientes. La medida regirá desde la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol en la que se llevará a cabo el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.