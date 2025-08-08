Portal del León del 8/8 2025: qué es este ritual, significado y cómo activarlo

Portal del León 8/8, qué hacer y cuál es sus significado

El Portal del León es un momento energético especial que se activa cada 8 de agosto. Se trata de una alineación simbólica entre el Sol en Leo y la estrella Sirio, acompañada del número 8, que representa lo infinito, el éxito, el dinero, la abundancia y el equilibrio entre lo espiritual y lo tangible. Esta convergencia astral despierta vibraciones poderosas para manifestar, reconectar con el propósito de alma y activar potenciales dormidos.

En 2025, esta energía se magnifica. No es un evento astronómico visible, pero su fuerza radica en su capacidad para favorecer la manifestación consciente, el liderazgo personal y la expansión interior. El día clave es el 8/8, aunque la energía permanece activa desde finales de julio hasta mediados de agosto, ofreciendo un período ideal para realizar decretos y prácticas de alineación profunda.

De este portal pueden emerger revelaciones sobre los verdaderos deseos del alma, activar la intuición y fomentar la confianza para tomar decisiones con autenticidad. Es una ventana especial para soltar lo que ya no suma, limpiar energías estancadas y avanzar con claridad y presencia hacia metas significativas.

El portal del León 8/8 es muy convocante en el mundo.

Rituales para aprovechar el Portal 8/8

Ritual del número 8

Escribir ocho deseos en un papel, formulados como si ya se hubieran cumplido. Espolvorear un poco de canela y dibujar el símbolo del infinito ocho veces. Doblar el papel y colocarlo debajo de la almohada durante la noche. A la mañana siguiente, quemar el papel y dejar que las cenizas se dispersen visualizando los deseos cumplidos.

Ritual con hojas de laurel

Escribir deseos de abundancia en 8 hojas de laurel. Encender una vela dorada y limpiar el ambiente con incienso o palo santo. Quemar las hojas una por una en un recipiente seguro, repitiendo cada afirmación.

Baño energético

Preparar un baño con agua, hojas de laurel, pétalos de girasol y una cucharada de miel. Después de la ducha habitual, verter la mezcla desde la cabeza hacia los pies. Repetir una frase de liberación y apertura a nuevas energías.

Ritual completo con velas y cristales

Purificar el espacio con incienso o palo santo. Colocar 8 velas blancas o doradas formando un círculo. Meditar visualizando una luz dorada que envuelve todo el cuerpo. Escribir las intenciones y leerlas en voz alta. Quemar el papel y visualizar que las intenciones ascienden al universo. Apagar las velas y guardar cristales como cuarzo o citrino en un lugar especial.

Ritual según el signo zodiacal

Adaptar las intenciones y visualizaciones a las características de cada signo.

Por ejemplo, para Leo: escribir una carta al yo del futuro agradeciendo como si los sueños ya fueran realidad y leerla frente al espejo.

Además, esta edición 2025 abre una nueva puerta: unos días después, se da la conjunción entre Júpiter y Venus, momentos de expansión, abundancia, magnetismo y oportunidades en varios planos de vida. Es una conexión cósmica que potencia desde el bienestar material hasta el amor, la belleza y el crecimiento personal. En definitiva, el Portal del León 8/8 es más que una fecha. Es una invitación a manifestar desde el poder interior, a reconectar con el propio brillo, a anclar intenciones desde el corazón y a abrirse a lo que el universo conspira a favor del crecimiento auténtico.