Delirio en ESPN: la insólita comparación del Pollo Vignolo entre una leyenda y un crack actual de Boca

Sebastián "Pollo" Vignolo hizo una insólita comparación en ESPN F90 entre una leyenda de Boca Juniors con uno de los jugadores actuales del "Xeneize".

Sebastián Vignolo realizó una insólita comparación de una leyenda de Boca Juniors con uno de los cracks del plantel que comanda Hugo Ibarra. Por supuesto, sus compañeros en ESPN F90 salieron al cruce y se llevó a cabo un debate en el que analizaron el presente del "Xeneize" antes del duelo por la Supercopa Argentina contra Patronato. Es que el DT implementará varias modificaciones con respecto al equipo que viene de ganarle a Vélez por la Liga Profesional y el relator aprovechó la ocasión para dar su opinión.

El "Pollo" discutió con Carlos "Cai" Aimar, quien fue técnico del conjunto "Azul y Oro" y tuvo en sus formaciones a varios referentes históricos de la institución. Por este motivo, el conductor del ciclo puso al mismo nivel a uno de los futbolistas que dejaron su huella en la Primera del club con uno de los actuales y generó controversia. Quien también respondió en esta situación tensa fue Diego "Chavo" Fucks que no dudó en dar su parecer.

"Vos sabés que yo no soy un fanático de los sistemas, 'Cai'. Es un punto de partida para explicarle a la gente. Cuatro atrás, centrales que saben jugar mano a mano como (Nicolás) Figal que se la recontra banca, (Facundo) Roncaglia que el otro día jugó bien. El otro día vi que los laterales no suben al mismo tiempo, en Boca los laterales tienen que ir los dos", opinó Vignolo con respecto a la posible formación que planteará el "Negro" Ibarra.

Luego de esto, el "Pollo" le consultó a Aimar acerca de su pasado como entrenador: "¿Vos no dejabas ir a (Enrique) Hrabina y (Luis) Abramovich? Hoy serían titulares indiscutidos en Boca". En ese momento, el "Chavo" no tardó en meterse en la charla y obligó al relator a lanzar otra pregunta inesperada: "¿Para vos Hrabina era menos que Fabra? Era distinto". Ante esto, Fucks le contestó en vivo: "En Boca tenés que ir para adelante. ¿Dónde van a ir Hrabina y Abramovich en este Boca? Fabra no se va a tirar de cabeza a marcar de cabeza, pero yo no sé si Hrabina iba a ir adelante como va Fabra".

El Negro Bulos explotó contra un joven crack de Boca en ESPN

El periodista deportivo y relator apuntó directamente contra Pol Fernández, quien según su visión bajó muchísimo el nivel en la cancha en los últimos tiempos. Así como le otorgó la "perla blanca" a Leandro González Pirez de River, la "perla negra" fue para el volante que pasó por Cruz Azul de México, entre otros.

""A usted lo estoy esperando, pero no por revancha, no... No nos malentendamos. Lo estoy esperando porque en su equipo lo están esperando. Escúcheme lo que le digo y recapacite, que esta perla negra lo ayude a recapacitar y a recuperar su rendimiento", añadió Bulos, de mal humor. "Usted en Godoy Cruz hasta jugaba de mediapunta, acompañaba en el ataque, remataba de media distancia", recordó el platense acerca del alto nivel que mostró el mediocampista en el conjunto mendocino.