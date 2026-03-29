Agustín Canapino resistió con el Chevrolet dañado y ganó en el TC en Neuquén

Agustín Canapino se llevó una victoria impensada en el TC en Neuquén.

El TC se presentó en el autódromo de Centenario, Neuquén, para la tercera fecha de la temporada 2026. La categoría más popular del automovilismo argentino tuvo como ganador en esta oportunidad a Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro, en otra carrera marcada a fuego por los permanentes ingresos del Pace Car (Auto de Seguridad). El emblema de Arrecifes llegó con el coche "con lo justo" al final con la bandera a cuadros, luego de dos o tres toques que le complicaron la dirección y la línea.

El Turismo Carretera tuvo una competencia notable en el sur del país, donde Matías Rossi iba ganando con el Toyota Camry pero debió abandonar. Luego, Ignacio Faín (Torino Nueva Generación) heredó la primera posición, aunque los problemas en un neumático lo relegaron. Por lo tanto, el pentacampeón y Christian Ledesma le dieron el 1-2 al "Chivo", con el propio Faín para completar el podio.

Así terminó la carrera del TC en Neuquén 2026: los 10 primeros

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Ignacio Faín (Torino Nueva Generación). Hernán Palazzo (Toyota Camry). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Jonatan Castellano (Dodge Challenger). Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Facundo Chapur (Torino NG). Germán Todino (Ford Mustang). Diego Azar (Mercedes-Benz).

La alegría de Canapino por un triunfo inesperado: "Carrera loca"

"Fue una carrera muy loca, la verdad que no esperaba ganar, pero así son las carreras. Una lástima lo de Matías (Rossi), que yo creo que iba a ganar, pero por suerte se nos dios a nosotros", comentó el arrecifeño al culminar la competición. Y sentenció: "Abandoné en las dos anteriores, así que por suerte ahora se terminó la mala racha".

Agustín Canapino se llevó una victoria impensada en el TC en Neuquén.

¿Cuándo es la próxima carrera del TC?

La siguiente competencia del Turismo Carretera será el domingo 19 de abril del 2026 desde las 14 horas en el autódromo de Toay, La Pampa. La transmisión de la televisión en vivo será del canal El Nueve, mientras que el streaming online correrá por las cuentas de En vivo de El Nueve, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El fixture del Turismo Carretera en 2026