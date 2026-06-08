Surcoreano Kim espera que resultados del Mundial compensen haberse perdido nacimiento de su hija

Imagen de archivo del arquero surcoreano Seung-gyu durante un partido contra Baréin por la Copa Asiática en el estadio Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar.

El ​arquero surcoreano Kim Seung-gyu se perdió el nacimiento de su hija este mes ‌debido a los ‌preparativos para el Mundial, pero el jugador, de 35 años, afirma que está decidido a compensar su ausencia con su rendimiento sobre el terreno de juego.

Kim, que se prepara para disputar su cuarto Mundial, reconoció ​el costo ⁠emocional que supone estar lejos de su ‌familia.

"Siento mucho no haber podido ⁠estar con mi mujer para ⁠el parto, y quiero traer a casa buenos resultados de aquí como regalos", declaró a los ⁠periodistas el domingo antes de una ​sesión de entrenamiento en el ‌Chivas Verde Valle de ‌Zapopan, cerca de Guadalajara, en México.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con más ⁠de 80 partidos internacionales con Corea del Sur, el experimentado portero del FC Tokio se enfrenta a la competencia de ​Jo Hyeon-woo ‌por el puesto de titular.

El torneo también tiene un aire de final para Kim, quien sugirió que esta campaña podría marcar el final de ⁠su andadura en los Mundiales. A pesar de ello, su entusiasmo no ha disminuido.

"He jugado en todos los Mundiales pensando que podría ser el último. Dada mi edad actual, este realmente se siente como mi último Mundial", afirmó.

"Estoy ‌tan emocionado por mi cuarto Mundial como lo estaba por el primero. El primer partido marcará el tono del resto del torneo, así que habrá cierta presión. Intentaré mantener la ‌calma y limitarme a hacer lo que sé hacer", señaló.

Corea del Sur está encuadrada en ‌el Grupo A ⁠junto a la coanfitriona México, la República Checa y Sudáfrica. Comenzará ​su andadura contra los checos en Guadalajara el 11 de junio.

Con información de Reuters