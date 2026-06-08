Surcoreano Kim espera que resultados del Mundial compensen haberse perdido nacimiento de su hija

El arquero surcoreano Kim Seung-gyu se perdió el nacimiento de su hija este mes debido a los preparativos para el Mundial, pero el jugador, de 35 años, afirma que está decidido a compensar su ausencia con su rendimiento sobre el terreno de juego.
Kim, que se prepara para disputar su cuarto Mundial, reconoció el costo emocional que supone estar lejos de su familia.
"Siento mucho no haber podido estar con mi mujer para el parto, y quiero traer a casa buenos resultados de aquí como regalos", declaró a los periodistas el domingo antes de una sesión de entrenamiento en el Chivas Verde Valle de Zapopan, cerca de Guadalajara, en México.
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Con más de 80 partidos internacionales con Corea del Sur, el experimentado portero del FC Tokio se enfrenta a la competencia de Jo Hyeon-woo por el puesto de titular.
El torneo también tiene un aire de final para Kim, quien sugirió que esta campaña podría marcar el final de su andadura en los Mundiales. A pesar de ello, su entusiasmo no ha disminuido.
"He jugado en todos los Mundiales pensando que podría ser el último. Dada mi edad actual, este realmente se siente como mi último Mundial", afirmó.
"Estoy tan emocionado por mi cuarto Mundial como lo estaba por el primero. El primer partido marcará el tono del resto del torneo, así que habrá cierta presión. Intentaré mantener la calma y limitarme a hacer lo que sé hacer", señaló.
Corea del Sur está encuadrada en el Grupo A junto a la coanfitriona México, la República Checa y Sudáfrica. Comenzará su andadura contra los checos en Guadalajara el 11 de junio.
Con información de Reuters