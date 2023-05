Almirón y su pasado como jugador: el día que enfrentó a River y se destacó

Jorge Almirón tuvo un interesante pasado como futbolista, enfrentó a River Plate en un partido en el que fue figura. Ahora, el DT buscará los tres puntos en su primer Superclásico en el cargo en Boca Juniors este domingo 7 de mayo.

Jorge Almirón se prepara para dirigir su primer Superclásico al frente de Boca Juniors, pero también tiene un interesante pasado como futbolista en el que, casualmente, enfrentó una vez a River Plate. Si bien no fue con los colores del "Xeneize" el hoy entrenador representó a un equipo que actualmente se desempeña en el ascenso. En aquella ocasión no pudo ganar a pesar de destacarse, por lo que irá por los tres puntos.

En 1997, más precisamente en el Torneo Clausura de aquel año cuando con la casaca de Deportivo Español jugó contra el "Millonario" en un cruce que quedará en el recuerdo. El "Gallego" superó por momentos a la "Banda", se puso en ventaja pero no logró mantenerla y los de Núñez llegaron al empate. Fue la única vez que el estratega "Azul y Oro" se midió ante River como futbolista y tendrá revancha como técnico.

Jorge Almirón no sólo fue protagonista de ese duelo, sino que además estuvo cerca de convertir un gol en dos oportunidades. En principio, el ex volante se perdió un gol abajo del arco y minutos después sacó un remate de afuera del área que no encontró destino de arco. Además, le cometió un penal a Eduardo Berizzo que Enzo Francescoli luego malogró.

Osvaldo Canobbio fue el autor de aquel tanto con el que el local se puso en ventaja ante el "Millonario". Sin embargo, el visitante reaccionó en el segundo tiempo y Roberto "Diablo" Monserrat marcó la igualdad para sellar el 1 a 1 final. El futuro de Almirón meses después fue totalmente lejos del fútbol argentino, ya que emigró al Atlas de México para seguir su carrera allí. Su retiro se dio en Dorados de Sinaloa en 2009.

Un famoso brujo predijo el resultado del Superclásico entre River y Boca

Un famoso brujo lanzó su pronóstico acerca de lo que sucederá en el Superclásico del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors este domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental desde las 17:30 y las expectativas son altísimas. El presente de ambos clubes entre Copa Libertadores y Liga Profesional es uno de los detalles que deberán tener en cuenta para este trascendental compromiso. Por este motivo, el tarotista fue preciso con lo que sucederá en el verde césped.

"River vs. Boca (Superclásico) habrá un ganador. Usar la cinta violeta y pedir protección por el 'Millo'. River logrará los 3 puntos en el Monumental. Domingo 7 de mayo 17:30hs en punto debe empezar el partido. River sabrá frenar a los primos", escribió Can Tarot en su cuenta de Twitter y recibió varias respuestas minutos después. Algunos cuestionaron su pronóstico y otros le consultaron nuevamente si estaba seguro, a lo que el tarotista respondió que sí.