Un famoso brujo predijo el resultado del Superclásico entre River y Boca: "Los tres puntos"

Un famoso brujo se refirió a lo que sucederá en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors del próximo domingo 7 de mayo y dio su pronóstico con respecto al resultado.

Un famoso brujo lanzó su pronóstico acerca de lo que sucederá en el Superclásico del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors este domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental desde las 17:30 y las expectativas son altísimas. El presente de ambos clubes entre Copa Libertadores y Liga Profesional es uno de los detalles que deberán tener en cuenta para este trascendental compromiso. Por este motivo, el tarotista fue preciso con lo que sucederá en el verde césped.

Como es habitual antes de cada partido de esta índole, es común ver los pronósticos a través de las redes sociales y fue Can Tarot quien lo aprovechó por medio de su cuenta de Twitter. Claro que no fue el único en hacerlo, pero no hubo coincidencia con otros de sus colegas. Por supuesto, todo se definirá en la cancha cuando el "Millonario" se cruce con el "Xeneize" con el arbitraje de Darío Herrera.

"River vs. Boca (Superclásico) habrá un ganador. Usar la cinta violeta y pedir protección por el 'Millo'. River logrará los 3 puntos en el Monumental. Domingo 7 de mayo 17:30hs en punto debe empezar el partido. River sabrá frenar a los primos", escribió el mencionado brujo en su cuenta de Twitter y recibió varias respuestas minutos después. Algunos cuestionaron su pronóstico y otros le consultaron nuevamente si estaba seguro, a lo que el tarotista respondió que sí.

Por otro lado, Walter Lavalle, tarotista de Boca, también dio su parecer con respecto a este compromiso: "No hay cartas contundentes de ninguno de los dos lados. No veo un triunfo seguro. River parece estar más complicado, pero Boca tampoco tiene grandes cartas... Para mí va a ser un empate. Si gana River o Boca, pediré mis disculpas".

River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico de la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV y cómo verlo online

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Más Monumental comenzará a las 17:30 de Argentina del próximo domingo 7 de mayo. La transmisión del trascendental encuentro estará a cargo de TNT Sports y Fox Sports Premium. El arbitraje del encuentro estará a cargo de Darío Herrera. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.