En un acto público en el estado de Ceará el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó este viernes su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2026. Con 78 años, el mandatario aseguró que si se mantiene en buen estado físico, no dudará en volver a competir por la presidencia para evitar, según sus palabras, que el país regrese a manos de quienes "casi lo destruyeron" en los últimos años.

Durante el evento realizado en Missao Velha, donde anunció inversiones en la construcción del ramal ferroviario Transnordestina, Lula expresó su rechazo categórico a la posibilidad de un regreso de la ultraderecha al poder. Aunque no nombró directamente a Jair Bolsonaro, el mensaje fue claro: "No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos. Ellos no volverán, no porque Lula no quiera, sino porque el pueblo no lo va a permitir".

Las palabras de Lula llegaron en medio de una alta tensión política, cuando horas antes la Policía Federal brasileña ejecutó una serie de medidas contra el expresidente Jair Bolsonaro por orden del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación por el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Entre las disposiciones judiciales, se incluyó la colocación de una tobillera electrónica al exmandatario y restricciones en su movilidad.

Lula se prepara para 2026: "Volveré a ser candidato"

Lula dejó abierta la puerta de que puede seguir estando presente en la arena electoral. "Voy a cumplir 80 años. Si me mantengo con la energía que tengo hoy, tengan la seguridad de que volveré a ser candidato para ganar las elecciones", aseguró ante una multitud que lo ovacionó.

El actual mandatario ya gobernó Brasil en dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010, y regresó al poder en enero de 2023 tras vencer a Bolsonaro en una muy pareja segunda vuelta electoral. Su tercer mandato finalizará el 31 de diciembre de 2026, por lo que una eventual reelección extendería su permanencia en el poder hasta 2030.

Lula también protagonizó un cruce verbal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de lanzar un "chantaje inaceptable" tras el anuncio de nuevos aranceles de hasta el 50% sobre productos brasileños. El aumento impositivo, según medios brasileños, podría estar vinculado al proceso judicial que enfrenta Bolsonaro, aliado político de Trump.

Dentro del oficialismo celebraron sus palabras como una muestra de fortaleza, mientras que otros sectores de la oposición lo criticaron por intentar condicionar el escenario electoral con tanta anticipación. Dentro del Partido de los Trabajadores (PT), la posibilidad de una nueva candidatura del presidente es vista con entusiasmo, especialmente en medio de la incertidumbre que rodea a la figura de Bolsonaro.