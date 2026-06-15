Sueco Ayari dice que vivió montaña rusa de emociones tras doblete contra la Túnez de su padre

Yasin Ayari, de Suecia, celebra el quinto gol de su equipo contra Túnez

La victoria ​de Suecia 5-1 el lunes sobre Túnez en el Grupo F del Mundial provocó sentimientos encontrados en el ‌centrocampista Yasin Ayari, quien ‌marcó dos magníficos goles para el ganador contra el país donde nació su padre.

El padre de Ayari, Azzouz, habló previamente con los medios suecos sobre cómo su hijo rechazó la oportunidad de jugar con Túnez en el Mundial 2022, esperando su momento, que llegó cuatro años después al marcar ​dos golazos contra el ⁠elenco africano en su debut en el torneo.

"Fue muy ‌emotivo jugar contra Túnez, país al que le ⁠tengo mucho cariño. Como todos saben, ⁠mi padre es de allí, he pasado muchos veranos allí, tengo mucha familia allí, pero ahora juego para Suecia y tengo ⁠que dar lo mejor de mí", dijo Ayari. "Fue ​un partido muy especial para mí".

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Ayari marcó ‌un golazo espectacular en el minuto ‌siete y celebró con discreción mientras sus compañeros y ⁠los aficionados en las gradas enloquecían, pero no se contuvo cuando anotó un segundo tanto igualmente brillante en el tiempo de descuento al final del partido.

"Eso fue la gota ​que derramó ‌el vaso, entonces pude relajarme un poco. No todos los días se marcan dos goles en un Mundial", dijo Ayari.

Las cosas habrían sido muy diferentes si el joven de 22 años hubiera elegido Túnez hace ⁠cuatro años, pero su padre dijo que Yasin insistió en jugar para los escandinavos, que no se clasificaron para el Mundial de Qatar.

"Quiero que juegue para Suecia, debe sentir que está devolviendo algo al país que realmente lo cuidó", declaró Azzouz al periódico sueco Aftonbladet en una entrevista previa al Mundial.

La familia Ayari ‌está profundamente arraigada en el fútbol de Estocolmo: Yasin y su hermano menor, Taha, comenzaron sus carreras en el AIK, y Amina, su madre marroquí, trabaja a menudo en el Strawberry Arena, donde el AIK y la selección nacional juegan sus partidos ‌como locales.

Esta contundente victoria coloca a los suecos en lo más alto del grupo antes de su segundo partido contra Países Bajos, ‌que empató 2-2 ⁠en su debut con Japón, y Ayari lo espera con ilusión.

"Nos centramos en nosotros mismos, jugamos ​este partido, no nos fijamos tanto en todo lo demás que pasaba fuera, ahora toca centrarse en el próximo partido", apuntó.

Con información de Reuters