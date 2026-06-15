Cuánto dinero gana un plomero en junio 2026: el salario que cobra

Cómo varía el salario de los plomeros

Los plomeros continúan entre los trabajadores más requeridos del mercado de oficios en junio. La demanda sostenida de servicios de reparación, instalaciones sanitarias y destapaciones, sumada a la escasez de mano de obra especializada, mantiene elevados los valores que cobran los profesionales del sector.

A diferencia de los trabajadores alcanzados por convenios colectivos, los plomeros no tienen una escala salarial única ni un sueldo fijo determinado por paritarias. Sus ingresos dependen de la cantidad de trabajos realizados, la complejidad de cada tarea, la experiencia profesional y la zona donde prestan servicios.

En ese contexto, los valores de referencia permiten estimar cuánto puede ganar un plomero en junio de 2026 y cuáles son las tareas mejor remuneradas dentro de la actividad.

Salarios con aumento en junio

Cuánto cobra un plomero en junio de 2026

Los precios actuales muestran diferencias importantes según el tipo de trabajo solicitado. Las tareas más simples tienen costos moderados, mientras que las reparaciones urgentes o instalaciones complejas pueden superar ampliamente los $100.000 por intervención.

Según los valores orientativos relevados por distintas plataformas especializadas, los trabajos más frecuentes se ubican en los siguientes rangos:

Visita de diagnóstico o evaluación: entre $19.000 y $84.000.

Instalación de bidet o inodoro: entre $27.000 y $50.000.

Cambio de llave de paso: entre $31.000 y $48.000.

Cambio de grifería: entre $30.000 y $50.000.

Reemplazo de sifón bajo mesada: entre $20.000 y $30.000.

Instalación de lavarropas o lavasecarropas: entre $50.000 y $90.000.

Destapaciones urgentes: entre $50.000 y $90.000.

Instalación o reemplazo de bomba presurizadora: entre $54.000 y $109.000.

En todos los casos, los valores corresponden únicamente a la mano de obra y no incluyen materiales, repuestos, cañerías, griferías ni otros elementos necesarios para completar la reparación.

Plomeros: el salario que cobran

Cuáles son los trabajos que más dinero generan

Entre los servicios más rentables aparecen las destapaciones de emergencia y las instalaciones de bombas presurizadoras, que pueden superar los $100.000 por trabajo dependiendo de la complejidad de la tarea. También las reparaciones que demandan varias horas de trabajo o requieren equipamiento específico suelen ubicarse entre las más costosas del mercado.

En muchos casos, un plomero con agenda completa puede realizar varias intervenciones diarias, lo que le permite alcanzar ingresos significativamente superiores a los salarios promedio registrados en otras actividades.

El valor de un trabajo de plomería puede variar considerablemente por distintos factores. Uno de los principales es la urgencia del servicio. Las reparaciones durante la noche, los fines de semana o los feriados suelen incluir recargos especiales debido a la disponibilidad inmediata requerida por el cliente.

También influyen:

La complejidad de la reparación.

El tiempo estimado de trabajo.

El estado previo de la instalación.

La necesidad de herramientas específicas.

La ubicación geográfica.

Los costos de traslado.

La experiencia y reputación del profesional.

Por este motivo, dos presupuestos para una misma tarea pueden presentar diferencias importantes.

Un oficio con alta demanda y poca oferta

La plomería atraviesa una situación similar a la de otros oficios especializados como electricidad, refrigeración o soldadura: existe una demanda sostenida de servicios, pero cada vez menos personas se incorporan a la actividad. La falta de relevo generacional y el crecimiento constante de la demanda explican en parte la evolución de los precios y la dificultad que muchas veces tienen los usuarios para conseguir profesionales disponibles en plazos cortos.

Los plomeros con mayor experiencia suelen trabajar con agendas completas durante varias semanas y, en algunos casos, pueden seleccionar los trabajos más convenientes por volumen, complejidad o rentabilidad.

Por esa razón, quienes necesitan resolver pérdidas de agua, destapaciones o instalaciones sanitarias muchas veces deben afrontar presupuestos más elevados para garantizar una atención rápida y un trabajo especializado.