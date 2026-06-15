Cuánto cobra un barrendero y recolector de basura de CABA en junio 2026: el salario que gana

Cuánto cobran los barrenderos en junio

Los trabajadores de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires transitan junio de 2026 sin cambios en sus salarios. Hasta el momento no se anunciaron nuevas actualizaciones paritarias para el sector, por lo que continúan vigentes las escalas salariales acordadas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, correspondiente al gremio de Camioneros.

La actividad incluye a barrenderos, recolectores de residuos, choferes de camiones compactadores y otros empleados vinculados al servicio de limpieza urbana. Aunque los salarios básicos permanecen sin modificaciones, el ingreso final puede variar por adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras y tareas especiales.

Salarios confirmados en junio

Cuánto cobra un barrendero en junio de 2026

Dentro de la estructura salarial vigente, el puesto de barrendero se encuentra encuadrado como peón general de barrido y limpieza.

De acuerdo con las escalas actuales, el salario básico de referencia para esta categoría es de:

Barrendero / Peón general de barrido y limpieza: $1.150.099,26.

Se trata del salario básico de convenio, sobre el cual posteriormente se calculan distintos adicionales que pueden incrementar el ingreso mensual.

Cuánto cobra un recolector de residuos

Los recolectores de basura cuentan con una escala salarial levemente superior debido a las características de la tarea y las responsabilidades asociadas al servicio. Actualmente, el salario básico es de $1.161.181,39. A este monto también se le suman los adicionales convencionales que corresponden según la antigüedad y las condiciones de trabajo.

Cuánto gana un chofer de camión recolector

Dentro de las categorías operativas, una de las mejor remuneradas es la de chofer de camión compactador. En junio de 2026, el salario básico de referencia alcanza los $1.259.262,14.

La diferencia respecto de otras categorías responde principalmente al mayor nivel de responsabilidad y a las exigencias operativas propias de la conducción de vehículos pesados destinados a la recolección urbana.

Qué adicionales pueden aumentar el salario

Además del básico de convenio, los trabajadores del sector perciben distintos conceptos que impactan directamente en el sueldo final. Uno de los principales es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del salario por cada año trabajado dentro de la actividad. También se mantiene vigente el presentismo, un incentivo destinado a quienes cumplen regularmente con la asistencia y la puntualidad.

A estos conceptos pueden sumarse:

Horas extras.

Recargos por jornadas especiales.

Adicionales operativos.

Bonificaciones previstas en el convenio colectivo.

Compensaciones por tareas específicas.

Por este motivo, dos trabajadores de la misma categoría pueden percibir ingresos diferentes al finalizar el mes.

Cuánto cobra un barrendero

Cómo funciona el sistema de higiene urbana en la Ciudad

El servicio de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires se presta mediante un esquema mixto entre el Estado y empresas privadas concesionarias. Algunas zonas están bajo la órbita del Ente de Higiene Urbana, mientras que otras son operadas por compañías contratistas encargadas de la recolección y limpieza de calles.

Entre las principales empresas que participan del sistema se encuentran Cliba, Aesa y Solbayres, entre otras prestadoras del servicio. Si bien la administración varía según la zona de la Ciudad, todos los trabajadores continúan alcanzados por el mismo convenio colectivo y por las mismas escalas salariales básicas.

Por ahora no existen anuncios oficiales sobre una nueva actualización salarial para el sector. De esta manera, barrenderos, recolectores y choferes de recolección continúan cobrando en junio los mismos valores vigentes durante el mes anterior, mientras el gremio y las empresas aguardan futuras negociaciones paritarias para la segunda mitad de 2026.