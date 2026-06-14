Pronóstico y estadísticas de Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Ecuador y Costa de Marfil abren la acción del Grupo E del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se midan este domingo 14 de junio en el Philadelphia Stadium. Con un sector que completan Alemania y Curazao, arrancar sumando de a tres se vuelve una obligación fundamental para acomodarse de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.

El seleccionado sudamericano, comandado por Sebastián Beccacece, llega consolidado tras una gran eliminatoria en la Conmebol y con ganas de superar su techo histórico en los Mundiales. Del otro lado, los vigentes campeones africanos arrastran un recambio generacional lleno de figuras que brillan en el fútbol europeo y que prometen plantarse como un rival durísimo desde el aspecto físico y táctico.

Las realidades previas al certamen marcan dinámicas muy parejas pero en contextos geográficos distintos. Ecuador arriba al debut sosteniendo un invicto notable en sus últimas diez presentaciones, donde cosechó cuatro victorias y seis empates. La propuesta de Beccacece logró edificar un bloque defensivo sumamente sólido que se acostumbró a no perder, cerrando su preparación con un contundente 3-0 frente a Guatemala.

Costa de Marfil, en tanto, muestra una campaña reciente de mucha jerarquía producto de su participación en las instancias decisivas de la Copa de África y amistosos internacionales de primer nivel. En sus últimos diez compromisos, el combinado africano registró siete triunfos, dos empates y apenas una derrota (la caída ante Egipto en los cuartos de final continentales). Las alarmas para Ecuador se encendieron tras ver la recta final de los marfileños, quienes vencieron de forma consecutiva a potencias de la talla de Francia y otro partido como Escocia en marzo.

En la faceta goleadora, los cañones de Ecuador estuvieron repartidos en este último período, pero la referencia máxima sigue siendo su histórico capitán Enner Valencia, secundado por apariciones clave del mediocampista ofensivo John Yeboah, marcando goles fundamentales en la preparación. Por el lado de Costa de Marfil, el peligro principal viaja por los extremos: el delantero Amad Diallo (del Manchester United) y el desequilibrio de Guéla Doué lideraron la tabla de artilleros en los compromisos más recientes de los dirigidos por Emerse Faé.

En cuanto a la conducta en el campo, el panorama se presenta bastante limpio para el estreno mundialista. En la serie de diez partidos analizados, Ecuador no sufrió ninguna tarjeta roja, un reflejo de la concentración y el orden táctico que pregona su cuerpo técnico. La situación es idéntica en el bando de Costa de Marfil, que tampoco registró expulsados en sus últimas presentaciones, asegurando que ambos planteles lleguen con la disciplina bien aceitada y sin futbolistas sancionados de arrastre.

En este punto, es muy posible y lógico que el partido salga muy peleado pero que Costa de Marfil tenga una luz de ventaja, principalmente, porque tuvo más victorias ante países importantes como Francia.

Ficha del partido: Ecuador vs. Costa de Marfil