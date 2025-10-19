Sporting Lisboa vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Sporting Lisboa recibe el próximo miércoles 22 de octubre a Olympique de Marsella por la fecha 3 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio José Alvalade XXI.

Así llegan Sporting Lisboa y Olympique de Marsella

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa cayó 1 a 2 ante Napoli en el Diego Armando Maradona.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Ajax.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 2 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Champions League 2022-2023, y Olympique de Marsella fue el ganador por 0 a 2.





Fechas y rivales de Sporting Lisboa en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Juventus: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Club Brugge: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bayern Múnich: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Atalanta: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newcastle United: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs U. Saint-Gilloise: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Liverpool: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Club Brugge: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Sporting Lisboa y Olympique de Marsella, según país