Sorteo del torneo de repechaje intercontinental para la Copa Mundial 2026

Christian Karembeu, ex jugador de la selección francesa y campeón de la Copa Mundial de la FIFA 1998, saca el papel con el nombre de la selección de Bolivia

, 20 nov (Reuters) -A continuación, el sorteo del torneo de repechaje entre federaciones celebrado el jueves para decidir las llaves que determinan dos plazas para el Mundial de 2026.

Seis selecciones de las confederaciones de la AFC, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL y la OFC disputarán el torneo de repechaje en Guadalajara y Monterrey en marzo.

Irak y la República Democrática del Congo, cabezas de serie, jugarán las dos finales de la repesca, a la espera de los ganadores de las dos semifinales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

SORTEO DEL TORNEO DE REPECHAJE

LLAVE A

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Final: República Democrática del Congo vs Ganador de la SF1

LLAVE B

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam

Final: Irak vs Ganador de la SF2

Con información de Reuters