Son desmiente rumores sobre su retiro antes de debut mundialista de Corea del Sur

Conferencia de prensa de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, desmintió el miércoles ‌los rumores de ‌que este vaya a ser su último Mundial, mientras el jugador de 33 años apuesta por salir de su reciente bache goleador de cara al debut contra República Checa.

Tras años liderando la selección nacional, Son sigue siendo ​titular indiscutible para ⁠el DT Hong Myung-bo de cara al ‌debut de Corea en el Grupo ⁠A contra la República ⁠Checa el jueves.

"Nunca he dicho que este vaya a ser mi último Mundial. Esa será mi ⁠decisión", declaró Son en rueda de prensa.

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Sin ​embargo, desde que dejó el ‌Tottenham Hotspur para fichar ‌por Los Angeles FC en 2025, la puntería ⁠del delantero ante la portería ha dado muestras de decaer.

El seleccionador Hong cumple su segunda etapa al frente del equipo tras ​haber vivido ‌la eliminación en la fase de grupos en Brasil en 2014.

"Este es mi segundo Mundial como seleccionador. Me siento muy honrado. En 2014 sufrimos un fracaso, ⁠pero hasta hoy hemos acumulado mucha experiencia. Estamos bien preparados", afirmó.

Tanto el jugador como el entrenador admitieron que adaptarse a la altitud fue difícil. "Creo que todos nuestros jugadores sienten que se han aclimatado y están listos", dijo Hong.

El equipo asiático ‌sabe que debe sacar algo de su primer partido contra una experimentada selección checa si quiere pasar de ronda, ya que México, uno de los coanfitriones, sin duda supondrá una prueba más dura en ‌el segundo partido.

"México es una potencia tradicional del fútbol; son el equipo local y cuentan con ‌la ventaja de ⁠jugar en casa (...) Pero tenemos que centrarnos en el primer partido y ​luego pasar al segundo", añadió Hong.

El elenco asiático cerrará su participación en la fase de grupos contra Sudáfrica.

(Editado en español por Javier Leira)