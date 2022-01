Kun Agüero y sus impresionantes vacaciones tras el retiro del fútbol

Tras el retiro del fútbol profesional, Sergio "Kun" Agüero se fue de vacaciones a Punta del Este y disfrutó a pleno del sol con sus amigos.

Después del retiro del fútbol profesional por la arritmia cardíaca, Sergio "Kun" Agüero disfruta a pleno de sus vacaciones en Punta del Este. El exjugador la pasó muy bien en un impresionante lugar de dicha ciudad de Uruguay y fue captado a pleno sol y relax con amigos en el país vecino.

Incluso, las imágenes se viralizaron rápidamente en todo el mundo a través de las redes sociales y se pudo ver algo de lo que hace el amigo de Lionel Messi. Hace algunas semanas, tras haber anunciado su adiós del deporte de alto rendimiento, el exdelantero había vuelto desde Europa hacia su Argentina natal para pasar la Navidad y el Año Nuevo.

Las fotos de las lujosas vacaciones del "Kun" Agüero en Punta del Este

Algunos medios especializados en la farándula como Ciudad Magazine y ¡Hola! captaron al exjugador en sus horas más divertidas, a la espera de la definición de su futuro a corto plazo. El ex Independiente viajó a Uruguay junto a su novia Sofía Calzetti, aunque en las postales publicadas ella no apareció.

Las lujosas vacaciones del "Kun" Agüero en enero de 2022.

El protagonista estuvo en una casa en José Ignacio, lugar en el que aprovechó para tomar sol, estar en la pileta, prepararles asados a sus amigos, disfrutar de algunos tragos y hacer cabalgatas. El "Kun"Agüero fue fotografiado mientras se relajaba en una reposera en el jardín de una enorme mansión, tomaba algo fresco y se divertía con un amigo.

Las lujosas vacaciones del "Kun" Agüero en enero de 2022.

Los más curiosos y observadores dieron cuenta de que el exatacante llevaba puesta una malla Versace al mejor estilo de Diego Maradona, ya que la prestigiosa marca vestía al abuelo de Benjamín Agüero (12) en su época de esplendor y hasta le diseñaba los trajes exclusivos a pedido de él.

Las lujosas vacaciones del "Kun" Agüero en enero de 2022.

Qué va a hacer el "Kun" Agüero tras su retiro del fútbol

Si bien se especuló con que seguirá ligado a la pelota como entrenador, asistente técnico, formador de juveniles, manager, embajador o alguna otra función, lo cierto es que él no fue claro al respecto. En su conferencia de prensa de despedida en el estadio Camp Nou de Barcelona, el ex Manchester City se limitó a decir: "No sé qué voy a hacer de ahora en adelante. Iré a Argentina para pasar las fiestas y después veré".

Las lujosas vacaciones del "Kun" Agüero en enero de 2022.

El "Kun" Agüero streamer

No son pocos los que se lo imaginan completamente fuera del fútbol y ligado a los videojuegos, su otra gran pasión. Famoso por su talento para las diferentes consolas y para todo lo referido a lo virtual, sobre el final de 2021 dijo presente en un evento fundamental en este sentido.

Es que KRÜ Esports cerró su primer año de vida al realizar la pre-inauguración del KLÜB, el gaming center de la estructura comandada por Agüero en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Él mismo es el CEO de la organización y asistió al festejo junto con su hijo Benjamín, con el staff y con algunos de los integrantes de los equipos de VALORANT, FIFA y Rocket League.

Incluso, participó de una transmisión en directo por Twitch que convocó a más de 100 mil personas en vivo.