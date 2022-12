A los 82 años murió Pelé, el mejor futbolista de la historia de Brasil

La historia de Pelé, el mejor jugador de Brasil y el máximo ganador de la historia de los Mundiales. El crack e ídolo que llevó a la Verdeamarelha a lo más alto falleció a los 82 años de edad.

Pelé fue el mejor jugador de Brasil y el máximo ganador de la historia de los Mundiales de fútbol a nivel mayores. Después de una larga carrera y trayectoria ligada a la pelota murió a los 82 años en el estado de Sao Paulo. Con tres títulos, doce goles en 14 partidos, cientos de gambetas y el talento desparramado dentro de la cancha en cada edición que disputó, ni siquiera la violencia y las patadas pudieron detener su talento, que llevó a Brasil a la gloria absoluta.

Durante el Mundial de Qatar 2022, el astro brasileño vivió sus últimos días de vida y el temor por su salud creció. El repaso de las hazañas conseguidas por el astro de 82 años dentro de la cancha para su Selección es realmente sensacional. Es que este exdelantero no solamente aportaba tantos en el marcador, sino muchas cosas más para "La Verdeamarela": desequilibrio, asistencias, liderazgo, personalidad, buen juego áereo y destreza. Único e irrepetible.

Pelé, el rey de los Mundiales con Brasil

Nacido el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento fue señalado por muchos directamente como el mejor futbolista de todos los tiempos. En su propia película en Netflix estrenada en 2021, él mismo reveló que su pasión por el fútbol creció a los 9 años, cuando vio a su padre llorar por la final perdida por "El Scratch" en casa en 1950 a manos de Uruguay, que se impuso por 2-1 en Río de Janeiro ante 120 mil personas y concretó la proeza del "Maracanazo".

"Le prometí a mi padre que yo iba a ganar la Copa del Mundo", detalló acerca de aquel momento tan doloroso en el que él y su familia vieron cómo al dueño de casa se le escapaba el primer título de la historia en este certamen. Ocho años más tarde, cuando apenas tenía 17 de edad, "O Rei" cumplió y fue campeón con su Seleccionado en Suecia 1958.

Pelé estuvo en duda hasta último momento en aquella convocatoria porque se había lesionado la rodilla derecha pocos días antes. Sin embargo, el entrenador Vicente Feola decidió llevarlo igual a la máxima cita ya que había quedado impactado por sus cualidades demostradas en la Primera División de Santos, donde debutó con sólo 15 años.

Pelé en el Mundial de Suecia 1958: la gloria con 17 años

Fuera de los primeros dos partidos por sus problemas físicos, "O Rei" tuvo su estreno en el tercer encuentro, que culminó con la victoria por 2-0 con un gol suyo frente a Unión Soviética. Ya en plenitud, gritó el único tanto del encuentro en un ajustado 1-0 a Gales en los cuartos de final.

En las semifinales, el ex atacante hizo un triplete para eliminar a Francia por 5-2 y llegar así al partido por el trofeo ante el local. En la final, el brillo del crack siguió a pleno: doblete para la victoria por 5-2 y el primer título de la historia para Brasil. La gran figura terminó llorando sobre los hombros del arquero Gilmar, en una de las imágenes más icónicas de este deporte.

Pelé en el Mundial de Chile 1962: lesión y segundo título

Cuatro años más tarde, cuando tenía 21, Edson Arantes do Nascimento padeció la Copa del Mundo. Luego de una temporada muy exigente con Santos, se le diagnosticó un esguince inguinal, lo cual hizo que sintiera punzadas en el músculo abductor. No obstante, así y todo marcaba la diferencia: un gol a México en el triunfo por 2-0 en el cotejo inicial.

Como en esa época los técnicos no podían hacer cambios, el ex delantero jugó igualmente en la segunda presentación en el 0-0 frente a Checoslovaquia. Las molestias eran tan persistentes en la ingle del jugador que no salió más a la cancha en aquel certamen y, pese al título de "La Canarinha" con el 3-1 a los checoslovacos en la definición, el de Chile 1962 es recordado como el Mundial de la lesión para Pelé.

Pelé en el Mundial de Inglaterra 1966: otra lesión y el fracaso

En una antesala repleta de problemas de toda índole entre la Federación, el cuerpo técnico y los jugadores, el bicampeón vigente saltó al campo ante Bulgaria y se impuso 2-0 con otra conquista de su máxima estrella. Sin embargo, la violencia ejercida por la defensa europea y la permisividad del árbitro hicieron mella en el jugador, que descansó en el segundo duelo (1-3 ante Hungría).

En el tercer compromiso, el juego brusco volvió a impactar al crack, que quedó afuera por otra molestia. La derrota por 3-1 a manos del Portugal de Eusebio significó la eliminación en la primera ronda, el mayor fracaso de la historia del Seleccionado.

Pelé en el Mundial de México 1970: el adiós con la gloria

Pese a que tenía 29 años, fue la última Copa del Mundo de "O Rei". De la mano de Mario Zagallo como DT, llegó el famoso e histórico "Jogo Bonito". Se trató de otro campeonato impresionante y espectacular del astro brasileño. En el primer partido hizo un gol en el 4-1 a Checoslovaquia, en el segundo fue 1-0 a Inglaterra, en el tercero Pelé anotó un doblete para el 3-2 a Rumania.

Más allá de que no pudo marcar en los cuartos (4-2 a Perú) ni en las semis (3-1 a Uruguay), el astro abrió el resultado en el 4-1 a Italia en la definición en el Estadio Azteca del Distrito Federal ante más de 107.000 espectadores. Fue una despedida brillante en las Copas del Mundo para un jugador sin igual, que argumentó en ese entonces que ya estaba desgastado y cansado por la doble competencia entre Santos y "El Scratch", con el que ya no tenía más objetivos grandes tras las tres estrellas obtenidas.

Los números de Pelé en los Mundiales

Se trata del máximo ganador de títulos en estos torneos, con tres conquistas: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. En ellos, disputó 4 Copas del Mundo: 14 partidos y 12 goles para Brasil.

Los números de Pelé en el Santos y sus 1000 goles

Edson Arantes do Nascimento hizo su debut en 1956 vistiendo los colores del Santos de Brasil, en el que jugó hasta 1974. En dicho club jugó un total de 1114 partidos y convirtió 1090 goles, marca que sin dudas los brasileños remarcan por el gran logro del "Rey". Entre 1975 y 1980, el astro pasó al extinto New York Cosmos de Estados Unidos, en donde agrandó su récord con 66 tantos más en 109 presentaciones.

Entre los títulos que ganó, la lista se extiende a seis nacionales con el Santos y uno con el elenco estadounidense. Además, levantó la Copa Libertadores en dos ediciones (1962 y 1963), la Intercontinental en los mismos años y la Supercopa de Campeones Intercontinentales. En esta última, el elenco brasileño integró la Zona Sudamericana en 1968 con Racing y Peñarol. En el grupo de Europa jugaron el Inter de Milán ante el Real Madrid y el conjunto italiano se impuso, avanzó a la final y luego la perdió ante el Santos de Pelé.