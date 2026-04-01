Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina tras la victoria ante Zambia

La Selección Argentina le ganó a Zambia 4-0 con goles de Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Valentín Barco. El exjugador de Boca parece haberse gando un lugar en el próximo Mundial con su actuación.



Dibu Martínez (6): lo exigieron sólo una vez y respondió. Firme con los pies cada vez que jugaron para él. No tuvo tanta exigencia en los casi 75 minutos que jugó.

Nahuel Molina (6): buen desempeño del lateral del Atlético de Madrid tanto en defensa como a la hora de pasar al ataque, donde tuvo más trabajo.

Cuti Romero (7): lo más firme de la defensa. Ganó de arriba cada vez que lo exigieron y no sufrió para nada.

Nicolás Otamendi (5): más allá del penal que le cedió Lionel Messi, el zaguero del Benfica no tuvo la mejor noche en la defensa. Un error en el primer tiempo casi le cuesta el gol a Argentina. Se fue ovacionado tras su salida en lo que puede ser su último partido con la Selección en nuestro país.

Nicolás Tagliafico (7): pasó mucho al ataque en el primer tiempo, buen trabajo del lateral que casi no tuvo trabajo en defensa en los 45 iniciales y los 8 del complemento que jugó.

Enzo Fernández (7): buena conexión con Paredes, clave en el medio otra vez y también a la hora de conectar con los de arriba.

Leandro Paredes (8): firmeza del 5 de Boca que volvió a la titularidad. Seguro en la marca y efectivo a la hora de hacerle llegar la pelota a los de arriba.

Alexis Mac Allister (5): varias imprecisiones en el primer tiempo que hicieron que conecte poco con Messi y Julián Álvarez en ataque, cómo también con el resto del mediocampo.

Thiago Almada (8): intentó encarar cada vez que tuvo la pelota en los pies y ser desequilibrante. Participó de varias acciones de gol, principalmente del cuarto que luego terminó en contra.

Messi (6): no arrancó de la mejor manera, erró mucho en el primer tiempo pero se reivindicó con algunos pases precisos sobre el cierre de dicha mitad sumado al gol y al penal que le cedió a Otamendi. El más ovacionado de la noche desde antes de que arranque el partido hasta el final.

Julián Álvarez (7): el delantero del Atlético de Madrid abrió el marcador, tuvo alguna que otra chance para sumar y no pudo concretar. También se llevó los aplausos de la gente en La Bombonera.



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Los suplentes que llegaron a jugar más de 15 minutos

Rodrigo De Paul (5): participó poco desde su ingreso. Se conectó muy poco con los de arriba. Impreciso y evidenciando cuestiones físicas que lo dejaron sin titularidad.

Colo Barco (7): correcto partido del hombre del Racing de Estrasburgo. Cumplió en lo que hizo y casi no cometió errores a la hora de conectar con sus compañeros. Parece haberse ganado un lugar en la lista.

Nico González (5): participó poco desde su ingreso, algún que otro error de mitad de cancha en adelante y poca participación en ataque. Otro de los jugadores que ingresó con el partido ya definido y no aportó tanto