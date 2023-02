Un exentrenador de la Selección se dio vuelta con Scaloni: "Un abrazo"

Fue luego de que el oriundo de Pujato recibiera el premio The Best como mejor entrenador y reconoció que el DT revirtió el pensamiento de varios.

Alfio Basile elogió este martes a Lionel Scaloni luego que el entrenador de la Selección Argentina ganara el premio The Best como mejor técnico del 2022. "Coco" reconoció que el oriundo de Pujato le cerró la boca a él y a varios que no confiaban en su designación por su poca experiencia en el puesto.

La llegada de Scaloni al equipo nacional en 2019 despertó críticas y comentarios negativos de ciertos sectores de la prensa e, incluso, de protagonistas del mundo del fútbol. Sin embargo, con la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, más la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, el DT argentino revirtió el pensamiento de aquellos que lo destrataban sin razón y uno de los que reconoció su error fue Basile.

Qué dijo Alfio "Coco" Basile sobre Lionel Scaloni

El "Coco" realizó una entrevista con el programa radial Cómo te va y dejó su pensamiento sobre el premio que recibió Scaloni y lo que logró con el seleccionado. "Lo felicitaría porque nos rompió la cola a todos los que opinábamos distinto y que me gusta por la humildad que tiene con todo el cuerpo técnico. Son todos exjugadores de Selección y les fue bárbaro. Le daría un abrazo como cualquier argentino”, comentó Basile, haciéndose cargo de no haber confiado en el entrenador.

Por otra parte, Basile aseveró que observó la entrega de The Best y reconoció el momento en que se emocionó: "Nosotros tuvimos a Maradona y Messi, yo venía de los tiempos de Pelé. Cuando hicieron ayer el homenaje, me emocioné. Se me cayeron unos lagrimones, me aflojé como loco. Jugué contra él tres, cuatro veces. Era un monstruo. Una vez nos hizo un golazo en cancha de Palmeiras, Santos-Racing en Copa Mercosur. Centro al segundo palo que me sobra, la baja de pecho y cuando voy con la suela a sacar la pelota me hace tac, para la derecha y la colgó del ángulo. Pelé, Maradona y Messi son monstruos”.

Además, el exjugador de Racing y Huracán volvió a hablar maravilas de Messi, quien debutó en un Mundial con él como DT: "A Messi lo adoro. Es un fenómeno. Cuando estaba en 2007 ya era un monstruo". Y luego dio su opinión de Alejandro garnacho, una de las proyecciones por las que apuesta el seleccionado argentino en el futuro: "Me encanta cómo juega, tiene talento. Pero es extremo izquierdo, ya ese puesto no te hace ser el mejor. Los equipos los manejan los enganches, los número 10 en todas las partes del mundo. Por ahora no hay ninguno”.