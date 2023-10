Tata Martino preocupó a la Selección Argentina por lo que le pasa a Messi: "Problema serio"

Gerardo Martino habló sobre la lesión de Lionel Messi, que podría perderse el cuarto perdido partido consecutivo en Inter Miami.

El estado físico de Lionel Messi sigue preocupando en la Selección Argentina y, este martes, Gerardo Martino volvió a sembrar dudas sobre su presencia en Inter Miami. El entrenador brindó una conferencia de prensa y se refirió a la lesión que viene arrastrando el mejor jugador del mundo.

Desde hace casi cuatro semanas, el principal tema en Miami es Messi. De los últimos seis encuentros del equipo de Fort Lauderdale, el crack rosarino solo pudo jugar los primeros 37 minutos contra Toronto FC e incluso se perdió la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo por una vieja lesión en el isquiotibial derecho. En la previa del choque frente a Chicago Fire por la MLS, el "Tata" fue cauteloso con el regreso del 10 y explicó los motivos.

La revelación de Martino sobre la lesión de Messi

Minutos después del entrenamiento matutino de este martes, Martino fue consultado sobre si Messi reaparecerá ante Chicago. "Lo que dijimos estos últimos días. Veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje”, comenzó diciendo.

Es que la última vez que el capitán argentino tuvo acción fue el pasado 20 de octubre, cuando su molestia en la pierna se profundizó. Si bien no entrenó a la par de sus compañeros, realizó movimientos con pelota después de varios días y el "Tata" dio detalles de su lesión: "Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior”.

Luego, el ex entrenador de Newell's y de la "Albiceleste" remarcó el plan que tienen pensado sobre la "Pulga": "Él debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana. Lo que pasa que justo mañana es el día del partido. A lo mejor hoy hace la primera parte de la entrada en calor, pero sólo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función de lo que viene entrenando".

Además, Gerardo reconoció el trabajo de "Leo" tanto en el club de Miami como en el seleccionado: "“Evidentemente, si está bien, en el club va a estar bien en la Selección. El compromiso que tiene Leo en la Selección está fuera de discusión. Y era algo que nosotros reconocíamos de antemano, el club reconocía porque además ahora tenemos otra vez 12 convocatorias y no solo pasa con él, pasa con el resto de los jugadores. Todos quieren estar acá y todos quieren estar en la selección. Nosotros hacemos un manejo de una lesión en este caso en función de nuestras necesidades, si esas necesidades también coincide con la de cada uno de ellos en la selección, bienvenido sea”.

Para finalizar, "Tata" no quiso arriesgar una posible vuelta del zurdo el próximo miércoles: "Cualquier cosa que vaya a decir si no se cumple se tomaría... Hoy yo parezco el mayor vendedor de entradas de la MLS. El otro día decían que estaba fuera de la liga por toda la temporada. ¿Y? ustedes no corren ningún riesgo; dicen un mes, no es un mes, son 40 días o 20 días. A ustedes no les pasa nada. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada, por eso evito los tiempos exactos. Entiendo el deseo de conocer los tiempos exactos, si tuviera los tiempos exactos los diría, pero no los tengo”.