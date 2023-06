Susto para Lionel Messi: fue retenido en China por agentes de seguridad

El mejor jugador del mundo fue recibido por una multitud en Beijing y tuvo que esperar un largo rato por un incoveniente con su documento.

Lionel Messi arribó a China este sábado para jugar con la Selección Argentina y tuvo problemas en el aeropuerto. El mejor jugador del mundo fue retenido durante varios minutos por agentes de seguridad y vivió un momento confuso.

El 15 de junio, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a su par de Australia en el primer amistoso de fecha FIFA de la gira asiática y "Leo", como siempre, estará presente. Tras dos días convulsionados por su anuncio de que su futuro será en el Inter Miami de la MLS, el crack rosarino puso su cabeza en el seleccionado y, lejos de podes desconectarse, se encontró con una sorpresa al arribar a la capital china.

La llegada de Lionel Messi a China: multitud y problemas

Apenas pisó el suelo de Beijin, acompañado por Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Gio Lo Celso, Enzo Fernández y Nahuel Molina, el mejor jugador del mundo fue recibido por una multitud de fanáticos en el Aeropuerto Internacional de Beijing.

Había tanta cantidad de personas aguardando por él en el hall del aeropuerto, sacando fotos a la distancia, que los jugadores debieron esperar hasta que la policía realizara un cordón de circulación. Sin embargo, cuando parecía que todo había acabado, surgió un inconveniente.

Una vez que logró salir del sector donde había miles de personas, Messi fue interceptado por agentes de inmigraciones por un problema con su pasaporte que lo hizo demorarse durante media hora. A su lado estaba el español Pepe Costa, su persona de confianza que lo acompaña en todos los viajes del seleccionado, que ayudó a que la situación finalizara sin mayores problemas y se marcharan al hotel donde concentra Argentina.

Lionel Scaloni reveló qué debe suceder para que la Selección Argentina obtenga otro Mundial

Lionel scaloni reveló el plan que tiene para ir en busca de otro título con la Selección Argentina.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comentó este viernes qué situaciones deben darse para que su equipo vuelva a consagrarse campeón en un Mundial. El oriundo de Pujato reconoció el desafío que se le viene como conductor para intentar seguir por la misma línea.

El DT del combinado nacional ya se encuentra en China a la espera de lo que será el primer amistoso de la gira asiática el 19 de junio ante Australia. Con caras nuevas para el proceso que inicia, el santafesino detalló algunos planes en la forma de jugar del equipo y lo que significa ahora para otros países enfrentar a Argentina.

Tras recibir el premio de mejor entrenador de Sudamérica, anunciado hace algunos meses por el diario uruguayo El País, Scaloni dialogó con TyC Sports y remarcó lo que significa obtener la Copa del Mundo y lo que vendrá en el futuro desde aquella gesta. "¿Sabés lo difícil que es ganar un Mundial? Es una locura. Es muy difícil, muy emotivo, muy lindo, sobre todo. Ojalá que se vuelva a repetir, pero se tienen que alinear muchas cosas. Al ser el equipo campeón todo el mundo querrá batirlo y eso es un desafío", aseguró.

Luego, el exjugador surgido de Newell's Old Boys destacó la dinámica que seguirán buscando para ser competitivos y que se observó en Qatar. "Estamos convencidos de que hay que recuperar el balón en los primeros tres, cuatro o cinco segundos después de perderlo. Si no somos capaces de hacerlo, nos replegamos a esperar en el mediocampo. Nunca sufrimos muchos contraataques gracias al trabajo del equipo y por mantener a raya a los extremos contrarios. Así que nosotros, cuando preparamos el ataque que vamos a lanzar, también nos preparamos para los contragolpes con los que vaya a intentar responder el rival, y no sufrimos muchos", concluyó.