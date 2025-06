Scaloni, contundente: Messi titular, qué pasa con Mastantuono y Samuel rechazó a Inter

Las definiciones de Scaloni antes de Argentina vs. Colombia.

Lionel Scaloni palpitó el partido entre la Selección Argentina y Colombia, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El director técnico de 47 años habló de todo en la previa en la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, a la espera del gran choque en el Estadio Monumental de River Plate, que reeditará la final de la Copa América 2024.

El entrenador confirmó a Lionel Messi como titular y se refirió a la probable formación, a la dificultad que planteará el equipo de Néstor Lorenzo en casa, a los jóvenes que pueden llegar a sumar minutos en este encuentro, al futuro y al plantel en general. Para este compromiso, pese a las numerosas bajas, al menos recuperará a Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González y Lautaro Martínez. En tanto, no podrá contar con Nicolás Tagliafico (suspendido) ni con Giovani Lo Celso (lastimado), entre otros.

Scaloni palpitó el partido de la Selección Argentina vs. Colombia por las Eliminatorias

Messi titular

"Messi va a jugar de entrada, no tenemos dudas, y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo. Falta un año para el Mundial, él va a decidir, todo indica que por ahora está bien. Es inútil ponerse a pensar ahora, faltando tanto...".

Walter Samuel rechazó ser ayudante en Inter de Italia

"Por Samuel hubo un llamado de Cristian Chivu, de su amigo, para ver si lo acompañaba en Inter. Walter agradeció el llamado, la verdad que es el club de su vida, pero tuvo un compromiso con nosotros y dice mucho de él, de quedarse. Le agradezco porque es una muestra de cariño, de personalidad, y la verdad que le duele en el alma no ir, pero es un tema cerrado".

Las definiciones de Scaloni antes de Argentina vs. Colombia.

El mal momento de Colombia

"Es un poco extreño decir que está en un bache, porque para mí ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte... Es una clasificación engañosa, si hubiera ganado estaría segundo. Es un buen equipo, de los mejores, es una clasificación engañosa. Está a la altura de las mejores Selecciones del mundo, nos va a poner las cosas complicadas, después de lo que sucede internamente yo no sé y tampoco me quiero meter en eso".

"Ya lo enfrentamos muchas veces, más allá del último partido en Barranquilla con unas condiciones particulares. Tiene grandísimos jugadores, una manera de jugar bastante clara, ya hablamos con los chicos de sus puntos fuertes y lo que podemos aprovechar. Está bueno jugar en casa para que la gente vea a nuestros jugadores de cerca".

"Luis Díaz se tira más para la izquierda... Siempre miramos al rival, pero estamos más pendiente de lo que queremos plantear nosotros en el partido. Esa es la duda chiquita que tenemos y la definiremos hoy. Si tuviera esos puntitos de más estaría segunda, el análisis es muy injusto. Sigue siendo una Selección top, el último rival contra el que España perdió fue contra Colombia, entonces es una Selección difícil, temible, tiene grandes jugadores que casi siempre son los mismos y saben muy bien a lo que juegan. Después, el resultado sabés que puede variar. Tiene una línea marcada de juego, es ofensivo, y eso es rescatable".

Los jóvenes a los que les gustaría darles más minutos

"No tengo un jugador, por ganas tendría un montón, incluso chicos que no han venido o juveniles. Al final, todos merecen una oportunidad pero no es fácil, sobre todo porque el equipo tiene que tener un equilibrio, una estructura, por eso los jugadores que entran son los que necesita el equipo y otros se quedan sin jugar".

"La mayoría no les va a parecer que es ´probar´, porque la mayoría han estado siempre con nosotros y juegan en grandes clubes. Podemos cambiar a dos o tres, pero si no hay contratiempos serán estos los chicos que estarán en carrera para el Mundial. Nos encantaría poder contar con más, pero los casilleros son los que son".

¿Argentina es hoy la mejor Selección del mundo?

"No me pongo a pensar si dirijo a la mejor Selección del mundo, no tiene mucho sentido porque más allá de ser la mejor o no, somos un equipo competitivo que podemos jugar de igual a igual contra cualquiera. Y si no estás bien, podés perder contra este tipo de Selecciones (Colombia), seguro. Es un debate que no me interesa, que no tiene sentido, sí somos una Selección que competimos y que más allá del rival siempre le pondremos las cosas difíciles".

"En nuestro equipo sabemos que tenemos una línea de juego y no esperaba que estemos clasificados tanto tiempo antes, siendo una Eliminatoria tan pareja... Después de nosotros están todos en cinco puntos, eso es muy meritorio. Hemos mantenido una regularidad y eso es muy difícil".

La actualidad de la Selección Argentina

"El equipo hoy está en un momento que puede jugar de una misma manera estando Leo o no, cosa que antes era más complejo porque había que cambiar más jugadores. Antes quizá teníamos que cambiar más cosas. No sé si es el mejor momento, después de la Copa América del 2021 hemos tenido muy buenos momentos también. Va por partidos, no analizamos si es el mejor momento o no, pero vamos por una línea y es lo que más tranquilos nos deja".

Mastantuono, de River a Real Madrid

"La reflexión es que es un montón... Irse a Real Madrid es una cosa gigantesca, hablamos del mejor club del mundo o uno de los mejores. Es un paso enorme para él, sigue teniendo 17 años. Lo que hemos hablado con él es que si sigue así, con esa cabeza y esas ganas de aprender, seguramente le vaya bien y que quienes lo rodean sepan que es un chico de 17 años, al que tenemos que ayudar entre todos para que le vaya aún mejor porque los clubes grandes siempre miran el fútbol argentino. Siempre pasó. (Javier) Saviola, (Pablo) Aimar, (Juan Román) Riquelme siempre se iban a los mejores clubes y ojalá siga pasando. Perderlo para la Liga argentina no está bueno, pero está bueno verlos en los mejores equipos del mundo, así que contento".

Las definiciones de Scaloni antes de Argentina vs. Colombia.

El recorrido desde el Mundial ganado en Qatar 2022

"Cuando te acordás de una foto o algo que viste, te parece que fue ayer, pero en el medio pasaron un montón de cosas... Pasó tiempo, pasaron muchas cosas. Aunque desearíamos que ese campeonato no se juegue otro en realidad, pero hay que jugar otro. Queríamos que la alegría durara mucho más, pero no se puede".

La posible lista, a un año de la Copa del Mundo

"Teniendo la experiencia del Mundial pasado, no tiene sentido pensar en la lista un año antes... Uno tiene una idea, pero no hay que descartar nada porque puede haber lesiones o cosas de último momento. Lo mejor es esperar hasta el final y decidirlo al final".

La posible formación de Argentina vs. Colombia

"No es que no doy el equipo antes por nada, sino que hay cosas que hay que esperar... En otros momentos, lo daba antes. Por la baja de Nico (Tagliafico) estamos mirando a Facundo Medina y a Valentín Barco. También tenemos a Nico González que puede hacerlo ahí, el resto vamos a esperar porque quizás hay chicos que no están bien ".

Ian Subiabre entre los sparrings

"Subiabre ha venido a trabajar con nosotros porque lo vimos y es un chico que nos gusta. También vinieron (Valentino) Acuña, (Julio) Soler, (Maher) Carrizo... Son chicos que necesitamos verlos y, en la medida en que podamos, les daremos la chance a futuro. Contamos con ellos".

El esquema táctico

"Los tres centrales pueden ser una opción, pero a veces lo hacés por diferentes cosas. Porque el rival te aprieta, porque tenés que defender, porque se te vienen... La verdad que no es mi sistema preferido, pero si lo tenemos que hacer lo haremos y tenemos los jugadores para hacerlo. Lo hemos hecho contra Holanda en el Mundial porque tocaba hacerlo y no tenemos problemas porque los chicos lo saben hacer. No creo que en el partido de mañana".

Los pocos partidos contra Selecciones de Europa

"Si digo que no es importante jugar contra los europeos te mentiría, pero si digo que es fundamental también. Yo quiero jugar contra los europeos, si hay ventanas, pero si no se puede... Lo más importante es juntarnos, hacer nuestras cosas, y después se verá. Al final, nuestros jugadores juegan todos los fines de semana contra ellos. Sí es verdad que para el espectador, un Argentina vs. Alemania es diferente, es otro espectáculo. No me preocupa, si es por mí jugaría, son grandes Selecciones".

La chance de que Paredes vuelva a Boca

"No nos metemos en las decisiones de los jugadores porque detrás de las decisiones hay un montón de cosas. Lo que vamos a valorar es su rendimiento y punto. Ellos saben que nosotros no nos vamos a meter. Si nos quieren contar, nos cuentan, pero sino... Lo que tenemos en cuenta es el nivel. Después, si vuelve a Boca y es otro campeón del mundo más, espectacular".

Las definiciones de Scaloni antes de Argentina vs. Colombia.

La posibilidad de citar a un tercer centrodelantero

"El tercer 9, según cómo lo mires, Ángel Correa es 9, Leo es 9 o 10 pero es delantero, Lautaro, Julián (Álvarez)... El equipo tiene posibilidades ahí, lo que buscamos es un jugador que pueda jugar en otro lugar también y no tan centrodelantero, porque al final los casilleros son los que son".

Cómo está Lautaro Martínez

"Lautaro está bien, le hemos dado unos días libres porque lo merecía, fue el que más tarde terminó por la final de la Champions. Está bien para estar disponible para jugar, y ya después veremos".

La vigencia de Messi y Cristiano Ronaldo

"Cristiano y Leo van a dejar de ser buenos cuando se retiren, porque más allá de la edad son tipos que no sólo representan mucho jugando, sino estando. Felicito a Cristiano por la final, también a España, al final ganaron por penales pero ha sido un lindo partido. Contra ellos competiríamos de igual a igual seguramente, se definirá por detalles, pero si no estamos a la altura del partido vamos a tener problemas".

Las propuestas que le llegaron

"Sí, tuve que rechazar un montón de ofertas... Jaja. No, nunca está bueno contar estas cosas porque el mundo del fútbol es muy extraño. Todos los que llaman saben que hasta el Mundial estoy acá. No conviene hablar de esto porque te desvía y tampoco estoy convencido de dirigir a algún club en el corto plazo. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, así que todos esos mensajes que recibís hay que ver si son verdad. Ya se verá en el futuro".

El crecimiento de Thiago Almada

"Los que juegan bien pueden jugar juntos, seguro, lo que sí es que hay que tener un equilibrio. No podés poner a diez números 10, pero puede jugar con Messi, claro. Puede jugar por adentro, por afuera, por derecha, de mediapunta... Es bastante completo, se mueve muy bien en espacios reducidos y tiene un trabajo enorme. Es una aparición en el equipo inicial importante y hace a los demás estar alerta porque está preparado para estar en el equipo. Ha venido estando en Atlanta, lo conocemos de las juveniles, el que juega muy bien acá va a jugar bien también en Europa. Tiene una buena cabeza, asentada, está bien y está bueno que haya madurado".

Las cosas que deja de lado para dirigir a la Selección Argentina

"La vida te va poniendo viejo, mis viejos, la familia... Es lo que les pasa a todos. Lo único que es verdad es que cuando estoy en España quiero estar con mis viejos, y cuando estoy con mis viejos quiero estar en España con mis hijos. Entonces, soy yo el que voy y vengo. Es mi trabajo, lo que decidimos, pero en los últimos años me hubiera gustado estar más cerca de mis viejos, se lo han ´masticado´ más mis hermanos".

Las variantes en todos los sectores de la cancha

"Siempre hemos tenido recambio, es verdad que ahora en ciertas posiciones hay muchas variantes, sobre todo en el mediocampo. Es donde se genera el fútbol en el mundo, por suerte podemos elegir y es el mejor momento desde que estamos acá".

La posible fecha de la Finalissima

"No tengo ninguna novedad sobre la Finalissima, este año no se puede y el año que viene no sé. Si no hay repechaje de España quizá sea en marzo, pero no sé si es una fecha idónea".

¿Qué pasó con Juan Nardoni, de Racing?

"Nardoni es un jugador al que seguimos, nosotros siempre que citamos a alguien lo llamamos antes. No sé de dónde salió la información, pero ha estado en la prelista y puede estar en el futuro, como tantos otros chicos".

La posible formación de la Selección Argentina vs. Colombia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Valentín Barco; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Colombia?

El choque en el Monumental será el martes 10 de junio del 2025 desde las 21 horas, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de Telefe, TyC Sports y DirecTV, en tanto que el streaming online podrá seguirse por TyC Sports Play, el streaming de Telefe, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.