Quién es la esposa de Di María: las fotos y cómo se conocieron

Jorgelina Cardoso es la fiel compañera de uno de los jugadores más queridos de la Selección Argentina. Descubre cómo se conocieron.

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, se convirtió en la principal defensora del futbolista de la Scaloneta. Una mujer que lo ha acompañado en los más duros momentos de su carrera deportiva y además ha estado presente en los instantes más memorables como lo fue en la final del Mundial de Qatar en donde la Albiceleste consiguió la tan anhelada tercera estrella.

¿Quién es Jorgelina Cardoso?

Es rosarina y es la esposa del jugador argentino, con quien se casó en 2011. La pareja ha transitado buenos y malos momentos y ella siempre se encargó de defender al talentoso deportistas ante las fuertes críticas. "Nos conocimos por internet porque yo era muy futbolera, mi equipo es Rosario Central y miraba todos los partidos, iba a la cancha, él jugaba ahí y le escribí como fan", contó Cardoso sobre la forma en la que conoció a su marido.

Nació el 11 de julio de 1982 y en su redes sociales se caracteriza por compartir fotos y videos de su familia dentro de los cuales se desatacan los mejores momentos que Ángel ha tenido durante su carrera deportiva. Actualmente es la madre de sus dos hijas: Mía y Pia. La primera de las dos pequeñas tuvo inconvenientes durante su nacimiento por ser prematura y la segunda nació en Paría cuando el futbolista vestía los colores del PSG.

¿Cómo se conocieron Ángel y Jorgelina?

El fútbol les dio la oportunidad ideal de conocerse ya que ambos son unos apasionados hinchas de Rosario Central. A través de mensajes en internet, correos electrónicos y luego algunos chats comenzaron una relación a distancia mientras ella vivía en la Argentina y su esposo en Portugal.

Un momento clave fue durante el traspaso del jugador al Real Madrid. En aquel instante Jorgelina decidió irse a vivir con él para no separarse nunca de su lado. Años más tarde, un 30 de julio decidieron formalizar su relación en una linda ceremonia.

"Vamos mi amorrrrrr!!! Nadie está obligado a seguirlos ni a bancarlos! Al que no le guste que mire Discovery! Y al que los banca en esta malísima etapa que están pasando GRACIAS! Esas fuerzas son las que les llegan y suman! Adelante! Con la frente en alto! Al fin y al cabo es sólo FÚTBOL! Cuando el argentino aprenda que no siempre se gana y que no siempre somos los mejores, recién ahí seremos mejores personas. Yo no soy una argentina que solo te aplaude en las victorias. TE AMO EN LOS BUENOS MOMENTOS Y MÁS AÚN EN LOS MALOS! Orgullosa de vos siempre", fue uno de los mensajes que Cardoso publicó ante las críticas que le realizaron al futbolista durante sus más duros momentos.