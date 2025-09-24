Qué es de la vida de Fernando Redondo: así está hoy el ex futbolista de la Selección Argentina

Fernando Redondo en Real Madrid.

Fernando Redondo es indiscutiblemente uno de los mejores mediocampistas centrales que ha tenido la Argentina y el mundo. Producto de su gran calidad en el manejo de pelota y criiterio para jugar a este deporte, su legado es enorme. Uno de los volantes más vistosos en su posición, que logró consagrarse como titular en el Real Madrid, donde ganó en dos ocasiones la UEFA Champions League.

Y, por otro lado, la eterna sensación de que pudo ser mejor aprovechado en la Selección Argentina en sus mejores tiempos. Conocida es su renuncia a la albiceleste previo al mundial 1998 por su mala relación con Daniel Passarella, entrenador del equipo en aquel entonces. Y el desgraciado mundial de 1994 al que si pudo ir, pero que terminó siendo una decepción después de lña supsensión por doping de Diego Maradona y el fuerte golpe que significó eso para el plantel, que no pudo ganar más partidos después de ese hecho y quedó afuera en octavos de final.

Así es el presente de Fernando Redondo

Tras un último paso por el Milan y luego de sufrir varios problemas en su rodilla que le impedían jugar con continuidad y sin dolor, Redondo decidió ponerle fin a su carrera en 2004. Desde ese momento, mantuvo un muy bajo perfil, tal como lo hizo en la mayor parte de su carrera. De este modo, decidió dedicarse a la críanza de sus hijos y el cuidado de su familia, así como capacitarse dentro del ámbito deportivo para ocupar algúin cargo de manager, que nunca llegó.

Fernando Redondo en 2023, como embajador de la Liga española.

Por otro lado, es padre de Federico Redondo, quien al igual que él comenzó su carrera en Argentinos Juniors. Luego fue vendido al Inter Miami, por lo que el ex Real Madrid fue visto en tierras estadounidenses acompañando al joven volante. En el mencionado club norteamericano es compañero de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros futbolistas, lo que le está sirviendo de gran experiencia.

Títulos de Fernando Redondo

Títulos con el Real Madrid

2 Ligas de Campeones de la UEFA (1999-00, 2001-02)

1 Copa Intercontinental (1999)

2 Ligas de España (1994-95, 1996-97)

1 Supercopa de España (1997)

Títulos con el AC Milan

1 Liga de Campeones de la UEFA (2002-03)

1 Scudetto (Serie A): (2003-04)

1 Copa Italia (2002-03)

1 Supercopa de Europa (2003)

Títulos con la Selección Argentina