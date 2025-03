Otro golpazo para Brasil después de la goleada sufrida contra la Selección Argentina: "Nada"

Otro golpazo para Brasil después de la goleada sufrida vs. Argentina

Horas después de la goleada sufrida contra la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Brasil sufrió un nuevo golpazo inesperado. Mientras se espera por una definición sobre la continuidad de Dorival Júnior al frente del equipo, un nuevo nombre surgió como posibilidad para reemplazarlo. Sin embargo, el apuntado para ocupar su lugar le dio a la "Verdeamarelha" la peor noticia.

Quien volvió a descartar al seleccionado brasileño fue nada más y nada menos que el italiano Carlo Ancelotti, quien ya estuvo en los planes de la Confederación de fútbol de dicho país. Si bien anteriormente estuvo en contacto con los directivos -más precisamente antes de la Copa América Estados Unidos 2024-, la realidad es que su arribo nunca se concretó ya que el DT del Real Madrid priorizó al club español. Ahora, tras los rumores sobre su llegada, volvió a dejar en claro cuál es su postura al respecto y fue contundente.

Carlo Ancelotti descartó dirigir a la Selección de Brasil

"No. Simplemente no", fueron las palabras del experimentado entrenador cuando le consultaron en conferencia de prensa si se contactaron con él para que tome las riendas del seleccionado. Por otro lado, Ancelotti añadió: "El contrato habla claro. Entonces no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid". De esta manera, la "Verdeamarelha" deberá seguir esperándolo tras un nuevo rechazo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una nueva fecha de LaLiga de España, donde el "Merengue" recibirá al Leganés por la fecha 29 del torneo. Con la misma cantidad de encuentros disputados se ubican en el segundo lugar (60) de la tabla debajo del Barcelona (63) y todavía quedan 10 jornadas. Más abajo está el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone (56) que no pierde la ilusión de levantar el trofeo.

Carlo Ancelotti descartó ser técnico de Brasil

Los números de Carlo Ancelotti como director técnico

