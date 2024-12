Insólito: Ancelotti, DT de Real Madrid, le recomendó a Augusto Batalla "tomar más potasio"

Insólito: Ancelotti cruzó a Batalla en LaLiga de España.

Insólito pero real: Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, liquidó a Augusto Batalla en España. El director técnico italiano del club más grande del mundo atacó al arquero surgido en River Plate y que se destacó en San Lorenzo de Almagro. En el marco de la fecha 18 de LaLiga 2024-2025, el portero de 28 años de Rayo Vallecano demoró el juego permanentemente hasta que su equipo consiguió un histórico 3-3 como local frente al poderoso "Merengue".

Las constantes interrupciones sobre el cierre del encuentro por parte del guardavalla albiceleste fastidiaron a "Carletto", quien no dudó en cruzarlo a pura ironía en la conferencia de prensa. El DT de la "Casa Blanca", multicampeón con este equipo, se molestó porque el reglamento del fútbol indica que el partido no puede seguir si alguno de los dos arqueros está tirado en el piso, aunque ni siquiera adicionó lo que correspondía luego.

Inesperado: Ancelotti vs. Batalla en LaLiga de España

Consultado al respecto de las actitudes del arquero argentino, el técnico italiano de Real Madrid disparó munición gruesa en la conferencia de prensa posterior al 3-3 ante Rayo Vallecano como visitante: "No es la primera vez que Batalla tiene calambres... Tiene que tomar un poco más de potasio, le viene bien”. Acerca de las polémicas decisiones de los jueces en este sentido, el ex Milan reveló: “Al cuarto árbitro no le dije nada especial, sólo que había que recuperar el tiempo que se perdía".

Lo concreto es que el juego fue impresionante, de ida y vuelta, en Vallecas. El dueño de casa se adelantó por 2-0 y el "Merengue" logró igualarlo justo antes del entretiempo. Ya en el complemento, Rodrygo adelantó a la visita, aunque el Rayo llegó al 3-3 y aguantó como pudo el punto en los últimos minutos. De esta manera, el elenco blanco quedó tercero a un punto de los líderes Barcelona y Atlético de Madrid.

Batalla fue determinante para el empate en ambos tiempos, con remates detenidos a grandes figuras de la visita como Jude Bellingham, Vinicius, el propio Rodrygo y Federico Valverde, entre otros. El Vallecano tiene el gran objetivo de mantenerse en la Primera División en la próxima temporada y por ahora lo está consiguiendo: se coloca 13° en la tabla de posiciones (descenderán el 18°, el 19° y el 20°).

Batalla hizo tiempo en Rayo Vallecano vs. Real Madrid y Ancelotti estalló.

