Montiel filtró la charla con Scaloni antes del penal vs. Francia: "Llorando"

Gonzalo Montiel decidió revelar cómo fue la charla que tuvo con Lionel Scaloni antes de patear el penal ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

Gonzalo Montiel detalló el diálogo que tuvo con Scaloni a minutos de los penales: "Me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando".

Gonzalo Montiel detalló el diálogo que tuvo con Scaloni a minutos de los penales: "Me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando".

Gonzalo Montiel dio nuevos detalles de la curiosa charla que tuvo con Lionel Scaloni minutos antes de los penales de la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Selección de Francia. El defensor de la Selección Argentina reconoció que, hasta ese momento, no se había recuperado de la mano que derivó en penal en el tiempo suplementario.

A pocos más de un mes de la inolvidable definición de la Copa del Mundo de Qatar, los jugadores de la Selección Argentina siguen brindando anécdotas de lo que sucedió en la noche del 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Si bien el partido contó con innumerable cantidad de cámaras, hubo situaciones que no fueron captadas y Montiel decidió contar una de ellas.

Qué dijo Gonzálo Montiel sobre la charla con Lionel Scaloni

En una charla en el canal de Twitch de AFA Estudio, en el que también estuvo Marcos Acuña, el ex jugador de River Plate contó cuál fue el diálogo que tuvo con Scaloni en el momento que se elegían los pateadores para la tanda de penales. “Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal que fue el empate de Francia en el final del suplementario”, manifestó.

Y luego continuó: "Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que ‘seguro’ y ahí dio la lista. Nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia... Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Tuve mi revancha”.

La revelación de Gonzalo Montiel sobre la forma en la que pateó su penal vs. Francia

Montiel, que ingresó en el partido en lugar de Nahuel Molina, le tocó ejecutar el remate decisivo tras los buenos remates de Lionel Messi, Paulo Dybala y Leandro Paredes y la atajada del "Dibu" Martínez ante Kingsley Coman. Sobre cómo afrontó el momento, el jugador de Sevilla comentó: “Estaba tranquilo cuando iba caminando. Estoy feliz por meter el gol y porque pudimos salir campeones. Esta felicidad es incomparable”.

Para finalizar, "Cachete" negó qué no haya mirado el balón a propósito y contó por qué decidió cambiar a último momento el lugar de ejecución: “No, justo miré al arquero (Hugo Lloris), vi que se tiró para un lado y la crucé. Parece que lo hago, pero la cambié justo a último momento. Pensé patear fuerte al medio”.