Messi no viaja a Ecuador: qué pasó con el capitán de la Selección y la decisión que tomó con Scaloni

Messi no viaja a Ecuador: qué pasó con el capitán de la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó 3 a 0 a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde Lionel Messi fue figura con dos goles. Poco después del encuentro en cuestión se confirmó que el astro rosarino no viaja a Ecuador para disputar la jornada 18 del clasificatorio y se dieron a conocer los motivos. En una decisión en conjunto con Lionel Scaloni, el campeón de todo será baja para este compromiso.

El hombre del Inter Miami viene de recuperarse recientemente de una lesión en su club y tendrá una importante seguidilla de partidos por delante. Más allá de que está en buenas condiciones para disputar el duelo contra los dirigidos por Sebastián Beccacece, lo cierto es que se "cuidará" después de lo que fue su última función en el Estadio Más Monumental este jueves por la noche. Tanto el futbolista como el técnico hablaron al respecto contando detalles sobre esta determinación.

Messi no viaja para jugar con la Selección Argentina ante Ecuador

"Decidió que descanse, vengo de una lesión y estoy bien, pero preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido. Para prepararme para lo que viene que es importante, nos jugamos la MLS y es un objetivo. Espero estar bien", aseguró Lionel Messi tras la goleada contra Venezuela. Es que el Inter Miami está 11 puntos por debajo de Philadelphia Union pero con 4 partidos menos, por lo que deberá jugar los restantes para intentar alcanzarlo. A su vez, quedan varias fechas en el calendario de la Major League Soccer y los comandados por Javier Mascherano pueden alcanzar el mismo logro al que llegaron con Gerardo "Tata" Martino tras obtener el MLS Supporter's Shield por ser el mejor equipo de la temporada regular antes de los playoffs. A su vez, el astro aseguró que la lesión que lo dejó afuera de las canchas por 15 días le cortó el ritmo y se volvió a no sentir cómodo. Además, agregó que quiere terminar bien el año para arrancar con todo la pretemporada. Por supuesto, la ilusión con que juegue el Mundial del año que viene está más viva que nunca más allá de las declaraciones que dio una vez culminado el cruce con la "Vinotinto".

Por su parte, Lionel Scaloni también se refirió al ídolo y reveló que no viajará a Ecuador. "Ha terminado cansado. Tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido y porque ya habíamos hablado que juegue todo el encuentro. Terminó bastante cargado. A Ecuador no va a venir. Merecido tiene pasar el tiempo con su familia", sostuvo el DT campeón de todo con la Selección Argentina sobre lo que será el duelo ante los de Sebastián Beccacece el próximo martes 9 de septiembre desde las 20.

La Selección Argentina le ganó a Venezuela y Lionel Messi no jugará la última fecha contra Ecuador

