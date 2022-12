Mbappé le contestó a Dibu Martínez y reveló qué le dijo a Messi tras la final

Kylian Mbappé le contestó a Dibu Martínez y reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia. La palabra del crack tras el partido de PSG.

Kylian Mbappé volvió a jugar en PSG, le dio el triunfo por 2-1 sobre la hora con un gol y, una vez culminado el encuentro, se refirió a todo lo que dejó la final del Mundial de Qatar 2022 entre su Francia y la Selección Argentina. El delantero de 24 años respondió algunas preguntas acerca de lo ocurrido en el Estadio Lusail de Doha y también en los festejos posteriores de los jugadores albicelestes.

Puntualmente, el crack galo reveló qué le dijo a Lionel Messi al oído una vez terminado el partido, mientras ambos esperaban por las premiaciones junto a Lionel Scaloni. Por otra parte, "Kiki" le contestó a Emiliano "Dibu" Martínez, quien pidió "un minuto de silencio para Mbappé que está muerto" en el vestuario y luego, ya arriba del micro, se mofó del astro europeo con una careta de él.

Mbappé le respondió a "Dibu" Martínez y contó qué le dijo a Messi al oído

Después de la victoria de París Saint-Germain frente a Racing de Estrasburgo de local para escaparse como el líder de la Ligue 1, el atacante detalló de qué hablaron en el campo de juego del Lusail con el capitán argentino, que además es su compañero en el equipo parisino. “Hablé con Messi después del partido, lo felicité... Era importante para él, para mí también, pero perdí y hay que mostrar madurez para felicitar", se sinceró.

El saludo entre Mbappé y Messi en plena final del Mundial.

Ya con respecto a las cargadas del arquero marplatense de 30 años, el ex Mónaco remarcó de manera tajante: "¿Los festejos? No son mi problema...". Con cara de fastidio, uno de los mejores futbolistas del mundo remató: "No gasto energía en cosas tan triviales".

Cuándo vuelve a jugar Messi en PSG

La agenda del conjunto dirigido por Christophe Galtier indica que ahora enfrentará a Lens por la Ligue 1 el domingo 1° de enero y a Châteauroux por la Copa local el viernes 6. En principio, en ninguno de esos dos encuentros estaría presente el ex Barcelona.

Por lo tanto, el regreso de "La Pulga" a la actividad con el elenco galo será el miércoles 11 de enero a las 17 horas de Argentina ante Angers en casa, en el Estadio del Parque de los Príncipes, por la fecha 18 de la Ligue 1. En el máximo certamen de la Primera División, el campeón vigente manda con comodidad en la tabla de posiciones en busca de revalidar el trofeo conseguido en la temporada pasada.