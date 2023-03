Los rituales secretos de la Selección Argentina en Qatar 2022: "Palo Santo"

Los futbolistas de la Selección utilizaron rituales secretos durante el Mundial de Qatar 2022 y uno de ellos se encargó de revelarlo a tres meses de la consagración.

Los futbolistas de la Selección Argentina utilizaron distintos rituales secretos durante el Mundial de Qatar 2022 y uno de ellos lo reveló semanas después. Tres meses después de la consagración en el torneo más importante del fútbol, uno de los integrantes del plantel comandado por Lionel Scaloni no se guardó nada con respecto a lo que hizo con sus compañeros para traer buena suerte al equipo, al margen de lo que pudiera suceder adentro de la cancha.

Lisandro Martínez fue quien se refirió a este tema en el que incluyó también a sus compañeros, que desde la llegada al país organizador no la pasaron nada bien. Sin embargo, "Licha" encontró la fórmula para revertir esta situación y que los integrantes de la "Albiceleste" estén en óptimas condiciones para salir a ganar en cada encuentro. En diálogo con TyC Sports, el defensor que se desempeña en el Manchester United dio todos los detalles.

"Cuando llegamos a Qatar, no sé si por el aire acondicionado o qué, primero caí yo. Estuve tres o cuatro días en cama, con fiebre y dolor de garganta. No podía hablar. Lo llamé a Marito Di Stéfano (el utilero de la Selección) y le dije: 'Traeme palo santo, sahumerio'. Una vez que lo tuve empecé en la habitación y después en todos lados. Teníamos el hábito de despertarnos, prender el palo santo, el sahumerio y salir al balcón donde pegaba el sol. Agradecíamos, visualizábamos, queríamos la Copa del Mundo todo el tiempo", contó "Licha".

Sin embargo, no fue el único ritual que el zaguero utilizó para que todo mejore en pleno Mundial de Qatar 2022. En la entrevista con Gastón Edul, Martínez dio detalles de otro secreto que tenía con Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina en la concentración: "Un día estábamos en la pieza, saltó 'Moli' (Molina) y dijo: 'Hay que conseguir una cabeza de ajo para las malas vibras'. La pedí, la puse en la sala de juegos en un punto estratégico cosa que nadie la vea y casi nadie supo".

La historia esotérica detrás de la ausencia del Papu Gómez en la Selección

El "Papu" se encuentra recuperándose de una operación en el tobillo derecho a la que se sometió en febrero pasado, la misma que padeció en Qatar y que lo dejó fuera de competencia. El propio jugador confirmó en redes sociales que no estaría en los festejos con el plantel y el primer rumor fue que el club español no le habría permitido sumarse para continuar su rehabilitación en Europa. Sin embargo, según pudo confirmar El Destape, Sevilla no le prohibió viajar y su ausencia está relacionada a otra situación interna con los jugadores argentinos.

La versión que está tomando más fuerza en las últimas horas es que, a un grupo de jugadores del seleccionado, no le gustó una actitud del "Papu" con respecto a "energías" y rituales que realizaba el exfutbolista de San Lorenzo previo a los partidos. Por dicho cortocircuito, la relación entre ambas partes cambió y hubo un claro distanciamiento que decantó en que no se sume a la convocatoria de la fecha FIFA.