La historia esotérica detrás de la ausencia del Papu Gómez a la Selección

El jugador del Sevilla no estará presente en los festejos de Argentina por la consagración del Mundial de Qatar 2022. La versión oficial no sería por los rumores que circularon de una negativa del Sevilla.

La Selección Argentina tendrá su merecido festejo del Mundial de Qatar 2022 con el público el próximo 23 de marzo en el Estadio Monumental cuando enfrente a Panamá, pero el plantel no contará con uno de sus jugadores más carismáticos: Alejandro Gómez. Si bien la primera versión que circuló fue que el Sevilla no lo dejaba viajar por su lesión en el tobillo, la historia es más compleja de lo que se comunicó y tiene que ver con cuestiones esotéricas.

El "Papu" se encuentra recuperándo de una operación en el tobillo derecho a la que se sometió en febrero pasado, la misma que padeció en Qatar y que lo dejó fuera de competencia. El propio jugador confirmó en redes sociales que no estaría en los festejos con el plantel y el primer rumor fue que el club español no le habría permitido sumarse para continuar su rehabilitación en Europa. Sin embargo, según pudo confirmar El Destape, Sevilla no le prohibió viajar y su ausencia está relacionada a otra situación interna con los jugadores argentinos.

La versión que está tomando más fuerza en las últimas horas es que, a un grupo de jugadores del seleccionado, no le gustó una actitud del "Papu" con respecto a "energías" y rituales que realizaba el exfutbolista de San Lorenzo previo a los partidos. Por dicho cortocircuito, la relación entre ambas partes cambió y hubo un claro distanciamiento que decantó en que no se sume a la convocatoria de la fecha FIFA.

Otro de los hechos que le da aún más relevancia a la interpretación tiene que ver con el momento en el que se comunicó que Gómez no viajaría a Argentina. Resulta extraño que el Sevilla le haya informado al jugador que no podría sumarse a la concentración del equipo de Lionel Scaloni pocos días antes del partido con Panamá, cuando desde hace varias semanas antes ya se sabía que "Papu" no podría jugar por su problema físico y sólo estaría para no perderse la histórica celebración en nuestro país.

"Papu" junto a Messi y De Paul en la concentración en Qatar 2022.

Incluso, otra de las situaciones que llamó la atención fue que, en la publicación que realizó "Papu" en Instagram para comunicar su ausencia, ni Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes comentaron sus habituales mensajes de cariño hacia él, como venía sucediendo en posteos anteriores. Así las cosas, habrá que esperar si Gómez es citado por el entrenador para los próximos partidos o si sólo se trató de un malentendido.

El mensaje de Alejandro "Papu" Gómez sobre su ausencia para los festejos en Argentina

Alejandro "Papu" Gómez publicó un emotivo posteo en sus redes sociales a horas de operarse del tobillo. El atacante de la Selección, campeón del mundo desde el pasado 18 de diciembre, expresó todo lo que siente por la lesión que lo alejará un tiempo de las canchas y rompió el silencio. Es que, desde el partido ante Australia por los octavos de final del Mundial cuando salió dolorido no volvió a sumar minutos en el torneo y recién lo hizo en 2023 con el Sevilla.

La demostración de amor del ex hombre de Arsenal y San Lorenzo de Almagro por los colores de nuestro país quedó en evidencia con su posteo. No quedan dudas que dejó todo desde el debut hasta sus últimos instantes en el verde césped y apoyó a sus compañeros hasta el final. Ahora le tocará recuperarse, salir adelante y volver de la mejor manera para estar nuevamente a disposición de un nuevo llamado de Lionel Scaloni.