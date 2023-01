Lisandro habló sobre el futuro de Messi en la Selección: "Sería enorme"

El defensor central se reincorporó al Manchester United tras los festejos por el mundial y no ocultó su deseo sobre el capitán del seleccionado.

Lisandro Martínez habló del futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina luego de haber logrado el campeonato en el Mundial de Qatar 2022. Si bien reconoció que sería "enorme" seguir contando con el capitán del seleccionado, aclaró que hay que dejarlo tranquilo.

"Licha" fue una de las piezas clave en el recambio que ejerció Lionel Scaloni durante toda la Copa del Mundo, incluso jugando en varias posiciones. Ya reincorporado a los entrenamientos del Manchester United tras algunos dìas de descanso por el tìtulo en Qatar, el exdefensor de Defensa y Justicia se refirió a un tema que genera incertidumbre en todo Argentina: qué decisión tomará Messi con el seleccionado.

Qué dijo Lisandro Martínez sobre el futuro de Lionel Messi

"A Messi tenemos que dejarlo tranquilo, que él disfrute de este momento. Ha trabajado tantos años para conseguirlo. Pero si lo podemos seguir teniendo, sería enorme, lo más lindo para nosotros. Ahora, que disfrute cada momento", manifestó Lisandro en diálogo con el periodista Diego Monroig en ESPN.

Si bien el propio Messi había reconocido que el Mundial de Qatar 2022 serìa su ùltima particpación mundialista, luego de haber obtenido la tan anhelada copa varios integrantes del plantel están tratando de que cambie su decisión para asì llegar a la próxima Copa del Mundo en 2026. Uno de los indicios para confiar es que el mejor jugador del mundo ya manifestó que jugará los siguientes encuentros amistosos con el equipo conducido por Lionel Scaloni.

Además, el jugador surgido de Newell's Old Boys contó con detalles el momento en que se confirmó la coronación en Qatar, donde se abrazó con Messi: "Me lo encuentro a Leo y lo primero que se me dio por hacerle fue darle un abrazo. Estaba con las emociones a mil. Muy feliz. Le dije 'gracias, gracias'. Le dije de todo".

El defenzor zurdo, que probablemente será titular en Premier League este martes ante el Bournemouth, confesó qué sintió por dentro al momento que el penal de Gonzalo Montiel se transformó en gol: "Es algo que no puedo describir con palabras, es algo único. Es una felicidad plena. Ser campeones del mundo... Es una locura lo que hemos hecho. Lo lindo de todo es que hicimos felices a tantos millones de argentinos. Es un orgullo enorme".

Para finalizar, Martìnez expresó la emoción que le produjeron los históricos festejos que se dieron en todo el país tras la obtención de la Copa del Mundo: "Cuando llegamos a Buenos Aires ver a tanta pero gente, y festejando de esa manera... Nunca vi algo igual en mi vida. También se vio en Qatar. Tanta gente, cómo nos acompañaban cada partido. Éramos locales en todos los partidos".