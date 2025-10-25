Lautaro Martínez tuvo un tremendo cruce con Antonio Conte y el argentino lo chicaneó en pleno partido entre Inter y Napoili.

Inter cayó 3 a 1 frente a Napoli por la Serie A en un partido caliente, que dejó un fuerte cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte. El delantero de la Selección Argentina, que esta vez no pudo convertir, chicaneó a su exentrenador del "Neroazzurro" con un fuerte mensaje y rememoró la tensa relación entre ambos.

Cuando el encuentro en el estadio Diego Armando Maradona estaba 2 a 1 a favor de los napolitanos, la transmisión oficial captó el momento exacto del ida y vuelta entre el "Toro" y el DT del Napoli. Si bien no se pudo advertir cómo comenzó el problema, se observó a Lautaro realizarle claras señas de "miedoso" una y otra vez al italiano.

Conte, que primero sonrió al ver a su ex dirigido, luego no tomó para nada bien los gestos del argentino y le respondió con algunos insultos. Sin embargo, después de varios segundos de dedicarse palabras entre uno y otro, la situación no pasó a mayores y el partido continuó con normalidad.

La relación entre el exjugador de Racing y el exjugador del seleccionado italiano tuvo altibajos cuando los dos compartieron vestuario en el Inter. Incluso, en 2021, en la última temporada que Conte estuvo como DT del conjunto interista, tuvieron un cruce luego de que el delantero no estuviera de acuerdo con sacarlo de la cancha.

Lautaro Martínez alcanzó a Crespo y está 4°: los 10 máximos goleadores de la Selección Argentina

En el amistoso internacional de Argentina frente a Puerto Rico el pasado 15 de octubre, Lautaro marcó dos goles en apenas 30 minutos y agigantó su marca en la "Albiceleste". El delantero de 28 años, de Inter de Milán, ingresó a los 15 del segundo tiempo por José Manuel López y aumentó la diferencia a favor del equipo de Lionel Scaloni, que finalmente se impuso por 6-0 en Miami (Estados Unidos).

Con 35 gritos en total, alcanzó a Hernán Crespo como el cuarto máximo anotador de la historia de la "Albiceleste" mayor. Con un Lionel Messi que parece inalcanzable en la cima, el atacante surgido en Racing Club de Avellaneda puede aspirar a terminar segundo cuando se retire como profesional. Con grandes futbolistas que vistieron esta camiseta desde 1902, el "Toro" tiene el privilegio de estar a un paso del podio, con varios años y posiblemente dos Mundiales por delante todavía.

Más allá del 6-0 en sí, esta doble fecha FIFA le sirvió a Scaloni para ver en acción a aquellos futbolistas que no venían sumando demasiados minutos con la remera nacional. Tanto en el amistoso anterior (1-0 a Venezuela) como en este, el director técnico les dio rodaje, por ejemplo, a Facundo Cambeses, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nicolás Paz.

¿Quiénes son los 10 máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina?