La Selección Argentina confirmó la inesperada baja de una figura en Estados Unidos

La inesperada baja de una figura de la Selección Argentina para el último amisoto en Estados Unidos.

Luego de vencer 1 a 0 a Venezuela, por el primer partido amistoso de la fecha FIFA, la Selección Argentina tiene una inesperada baja. Se trata de Enzo Fernández, quien fue desafectado del plantel y no estará presente ante Puerto Rico, último partido de la gira por Estados Unidos.

Según reveló este sábado ESPN, Lionel Scaloni decidió que Fernández se marche de la concentración debido a una sinovitis en la rodilla que arrastra y al cansancio que viene acumulando en las últimas semanas en el Chelsea, ya que disputó de forma consecutiva siete partidos en su club, el Chelsea de Inglaterra.

En el triunfo frente a los venezolanos, el exjugador de River jugó 78 minutos y, en algunos pasajes, se lo observó con cansacio físico, por lo que el cuerpo técnico optó por darle descanso y no exigirlo con el riesgo de provocar alguna lesión muscular.

En las próximas horas, Enzo viajará a Argentina donde pasará algunos días en familia y luego se reincorporará al equipo londinense, que este fin de semana no tiene actividad en ningún torneo oficial debido a la fecha FIFA que se desarrolla en todo el mundo.

La Selección Argentina cambia de sede y horario: la consecuencia de un aliado de Milei

La "Albiceleste" debió modificar sus planes para la fecha FIFA de forma inesperada. El partido, que estaba estipulado ante Puerto Rico el lunes 13 de octubre del 2025, cambiará de sede y horario debido a la ola de violencia que el Gobierno de Donald Trump desató en Chicago, ciudad en donde debía disputarse el partido, por la deportación de más de 1000 personas.

Tras algunas reuniones entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y personas de la organización del amistoso, se acordó que el encuentro frente a Puerto Rico se mude a Miami el martes 14 , es decir, un día después del que estaba confirmado, en el estadio Chase Center. Aún resta saber si será a las 20 o 21 horas de Argentina. Cabe resaltar que el primer partido de la gira por el país norteamericano será este viernes 10 de octubre contra Venezuela desde las 20 en el Hard Rock de Miami, ciudad en la que el seleccionado de Lionel Scaloni se encuentra realizando la concentración.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs, Venezuela con la modificación?

Argentina comenzará con su ciclo de amistosos en la fecha FIFA de octubre, con una gira por Estados Unidos. El primer partido será este viernes 10 de octubre contra Venezuela, desde las 20 horas, en el estadio el Hard Rock de Miami. Luego, el conjunto nacional se enfrentará el martes 14 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. También sería desde las 20.

La ola de violencia que generó el gobierno de Trump en Chicago

Desde que Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos, en enero del 2025, viene llevando a cabo una política violenta de deportaciones hacia extranjeros a lo largo y ancho del territorio, algunos de ellos que, incluso, tienen permisos de trabajo. Uno de esos casos más emblemáticos se desarrolla en Chicago, la tercera ciudad más grande del país. Desde septiembre, el presidente envió más de 300 solados y agentes químicos de la Guardia Nacional que, hasta la actualidad, ya deportaron más de 1000 inmigrantes utilizando métodos agresivos y feroces contra la población.

Además, activistas de Derechos Humanos denunciaron que el Gobierno envió camiones sin identificación y hasta un helicóptero para rodear un edificio de departamentos de cinco pisos. Según videos publicados por la red de noticias NewsNation, se observa a agentes federales utilizando abrazaderas de plástico para inmovilizar a padres e hijos residentes.

Luego de que el gobierno declarara a Chicago en "zona de Guerra", el Gobernador de la ciudad, Jay Robert "JB" Pritzker, acusó a Trump de intentar desestabilizar al país: "Ellos son los que están convirtiendo esto en una zona de guerra. Este es un hombre al que se le ha metido algo en la cabeza y no se lo puede sacar. No lee. No sabe nada de lo que está pasando actualmente. Es algo que está metido en algún rincón de su cerebro que le obliga a meterse con las ciudades”.