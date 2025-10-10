Argentina vs Venezuela por Amistoso Internacional: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina volverá a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario donde conquistó la Copa América 2024, cuando este viernes enfrente a Venezuela en un amistoso internacional. El equipo de Lionel Scaloni aprovechará este encuentro para dar rodaje a jugadores que no han tenido muchos minutos tras las Eliminatorias, con Lionel Messi iniciando el partido desde el banco de suplentes para preservar su estado físico tras la intensa carga de partidos con el Inter Miami.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Venezuela, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Venezuela?

El partido entre Argentina y Venezuela por el amistoso internacional se jugará este viernes 10 de octubre de 2025, a partir de las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play y Mi Telefe. El árbitro principal del partido será el uruguayo Gustavo Tejera.

El conjunto albiceleste llega a este compromiso tras finalizar en el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos, nueve unidades más que Ecuador, su escolta. La Selección Argentina ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y ahora el cuerpo técnico aprovechará este amistoso para seguir evaluando alternativas.

El técnico Lionel Scaloni buscará en este partido dar minutos a futbolistas que no vienen siendo titulares habituales en el equipo. La idea del entrenador es mantener la competencia interna dentro del plantel campeón del mundo y seguir sumando variantes en distintas posiciones pensando en la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo.

Durante la llegada a Miami, Scaloni confirmó que no arriesgará a ningún jugador y dejó abierta la posibilidad de que Messi comience el partido en el banco de suplentes. El capitán arrastra una gran carga de partidos con el Inter Miami en la temporada de la MLS, y el cuerpo técnico busca cuidarlo de cara a los compromisos que se vienen. En el último encuentro de las Eliminatorias, el astro rosarino no fue parte de la delegación que viajó a Ecuador en lo que terminó siendo una derrota por 3 a 1.

Por su parte, Venezuela llega a este encuentro tras una dura eliminación del Repechaje del Mundial 2026. La "Vinotinto", dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, quedó fuera de la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo luego de perder 6-3 frente a Colombia en su último partido de Eliminatorias.

El conjunto venezolano vio truncadas sus aspiraciones cuando Bolivia consiguió un histórico triunfo ante Brasil, resultado que dejó sin chances matemáticas a Venezuela de alcanzar el puesto de repechaje. Así, la selección caribeña deberá seguir esperando para hacer su debut histórico en una Copa del Mundo, objetivo que continúa siendo esquivo para el fútbol venezolano.

Este será un reencuentro entre ambas selecciones en territorio estadounidense, específicamente en el Hard Rock Stadium que fue testigo de la consagración argentina en la Copa América hace apenas unos meses. Para la Albiceleste, será una oportunidad de volver a jugar en un estadio con tantos recuerdos positivos, mientras que Venezuela buscará cerrar el año con una actuación digna ante el campeón del mundo y bicampeón de América.

Formaciones probables de Argentina y Venezuela

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no ha confirmado el equipo titular pero se esperan varias rotaciones respecto al once habitual. Con Messi iniciando desde el banco de suplentes, el entrenador tendría planeado dar oportunidades a jugadores que necesitan sumar minutos de competencia. En el arco, la duda está entre Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, mientras que en defensa podrían tener lugar Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás González.

En el mediocampo, la formación argentina contaría con Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández, aunque Giovani Lo Celso también pelea por un lugar en el once inicial. En el ataque, se espera la presencia de Nicolás Paz junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como principales referentes ofensivos. La idea del cuerpo técnico es evaluar distintas variantes tácticas que puedan ser útiles en el futuro próximo.

Por el lado de Venezuela, el entrenador Oswaldo Vizcarrondo dispondría de su formación más experimentada para enfrentar al campeón del mundo. En el arco estaría Rafael Romo, protegido por una línea defensiva compuesta por Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio y Miguel Navarro. La experiencia de Tomás Rincón y Yangel Herrera sería clave en el mediocampo para intentar contener el juego argentino.

En la zona ofensiva, Venezuela contaría con jugadores de jerarquía como Jefferson Savarino, Telasco Segovia y Darwin Machís, quienes serían los encargados de generar juego de ataque. El experimentado Salomón Rondón lideraría la delantera vinotinto, buscando aprovechar su físico y experiencia internacional para complicar a la defensa albiceleste. El conjunto caribeño intentará plantear un partido ordenado defensivamente y aprovechar las transiciones rápidas.

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Probable formación de Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón.

Argentina vs Venezuela: Ficha técnica