La polémica decisión de Kylian Mbappé en Francia para evitar enfrentar a Argentina y Messi: "Veto"

"Veto": la insólita decisión de Mbappé para evitar enfrentar a la Argentina de Messi.

La final del Mundial de Qatar 2022 marcó a fuego la carrera de Kylian Mbappé: el extremo fue la gran figura de la Selección de Francia en aquel duelo con un hat-trick, aunque su equipo finalmente cayó por penales ante la Selección Argentina de Lionel Messi. Ahora el jugador francés tomó una polémica decisión que muestra el respeto que le tiene al equipo argentino.

Pocos meses después, en marzo, el entrenador Didier Deschamps lo eligió como capitán para reemplazar a Hugo Lloris, y en junio dejaría el Paris Saint-Germain para sumarse a las filas del Real Madrid. Esta nueva posición dentro de 'Les Bleus' no sólo le permitió crecer como profesional, sino que también le permitió tener voz en decisiones importantes y ser escuchado por la Federación Francesa de Fútbol.

En sus primeros días con la cinta en su brazo, Mbappé llegó incluso a convencer a la FFF de no disputar un encuentro "revancha" de carácter amistoso con la 'Albiceleste'. A pesar de que los directivos tenían la intención de jugarlo y lucrar con su realización, el delantero, que por aquel entonces tenía 25 años, argumentó que sería muy riesgoso para los jugadores por el desgaste que implicaría el viaje de 10 horas en avión en un momento crítico de la temporada para los clubes. "Ha interpelado al presidente de la FFF (Philippe Diallo) en varias ocasiones sobre el programa del equipo y los partidos. Es un capitán moderno, con altura", comentaron en el entorno del seleccionado.

De esta manera, 'Kiki' evitó un nuevo enfrentamiento con Argentina, poco tiempo después de la consagración del conjunto que dirige Lionel Scaloni en Qatar. "Por supuesto que nos dolió. Estuvimos cerca de algo histórico e increíble. A todos les gustó la final... excepto a nosotros. Pero es parte del juego. Ahora cuando veo el partido lo hago con esta mentalidad porque quedó atrás", contó tiempo después de aquella dura derrota.

Mbappé criticó duramente al calendario de partidos en Europa: "Hay un problema"

En la antesala del primer partido de Francia ante Ucrania por las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Kylian habló del proceso madurativo que atravesó tras convertirse en capitán de Francia: "Tengo más experiencia. He madurado, entiendo mejor ciertas cosas". Además, apuntó contra la organización de la temporada en Europa, en la que los futbolistas deben afrontar entre sus equipos y sus países: "No sé si estamos preparados para jugar una temporada de 60 partidos. He visto muchos partidos en mi experiencia, y no recuerdo un jugador que haya disputado una temporada de 60 partidos al máximo nivel".

Luego, prosiguió: "La temporada pasada tuve una gastroenteritis (pocos días antes de comenzar su participación en el Mundial de Clubes con el Real Madrid), esa especie de virus... Lo pensé y mi reflexión ha evolucionado: es necesario más tiempo de descanso, de vacaciones. La respuesta es siempre que ganamos mucho dinero, 'jugad', y por eso jugamos".

Para Mbappé, es claro que "hay un problema" y que es preciso para todos "encontrar una solución" cuanto antes. "Al final, todo el mundo va a salir ganando. Habrá partidos de más nivel. Amamos el fútbol y nos gusta nuestro trabajo", concluyó.

Selección Argentina vs. Venezuela: día, hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Scaloni recibirá al de su compatriota Fernando "Bocha" Batista el jueves 4 de septiembre del 2025 a las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental de River, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe (abierta), además de TyC Sports y DirecTV ("cable"). El streaming online correrá por las cuentas de Mi Telefe, TyC Sports Play, Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play, entre otras aplicaciones. El árbitro será el chileno Piero Maza.