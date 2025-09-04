En la previa del partido entre Argentina y Venezuela en el cual Lionel Messi empieza su despedida de la Selección Nacional, los hinchas comenzaron a congregarse en las puertas del estadio Monumental. En este punto, en las puertas de la cancha hubo una familia que llegó a la cancha de River y lo hizo con una situación muy particular. Una madre, con una bandera, fue hasta la cancha para hacerle honor a su hijo fallecido hace tres meses que nunca pudo ver a Messi.

La historia se conoció en la previa del partido entre Venezuela y Argentina. La situación, que fue descubierta por TyC Sports llamó la atencion de casi todos los presentes y fue, principalmente, una cuota emotiva en un partido que estará cargado de emociones. En una charla con un hincha, una madre contó que fue a la cancha con una bandera que decía Teo en honor al hijo que murió hace muy poco y era fanático de la Selección Argentina.

"Falleció hace tres meses, era superfan de Argentina. Esta es la última vez de Messi y tuvimos la posibilidad de venir", dijo pero no fue lo único. También estaba junto con la expareja del hincha: "Ella es la novia, yo soy la mamá. Él está acá con nosotras, siempre quisimos venir y bueno. El nos trajo a nosotras, él está acá con nosotras"

Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán de locales el Mundial 2030

El presidente de la Conmebol, Domínguez, anunció que los partidos inaugurales se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, el torneo llevará un nombre acorde a la historia de este certamen. Claro que aún no está confirmado cómo será el resto del campeonato del mundo que se jugará cuatro años después del que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, pero el dirigente brindó una conferencia de prensa sobre esta cuestión junto a sus pares de cada país.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", escribió el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre el campeonato del mundo. Por otro lado, la AFA confirmó por medio de su cuenta de Twitter que la "Albiceleste" jugará el primer partido.