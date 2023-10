Insólito anuncio: Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán de local el Mundial

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció esta nueva modalidad a través de sus redes sociales. El llamativo mensaje de la AFA tras la confirmación.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, el torneo llevará un nombre acorde a la historia de este certamen. Claro que, aún no está confirmado cómo será el resto del campeonato del mundo que se jugará cuatro años después del que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, pero el dirigente brindó una conferencia de prensa sobre esta cuestión junto a sus pares de cada país.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", escribió el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre el campeonato del mundo. Por otro lado, la AFA confirmó por medio de su cuenta de Twitter que la "Albiceleste" jugará el primer partido.

Tras la noticia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afirmó a través de un enigmático mensaje que los tres países "inaugurarán el Mundial" del centenario. Y detalló: "Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del #2030 en su casa y con su gente". Igualmente, todavía no se conocen los detalles de la modalidad, de cómo será, cuántos equipos lo conformarán y el formato que tendrá.

"Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el consejo de la FIFA que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho. Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos. Un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA", aseguró Domínguez en el inicio de la conferencia de prensa.

Acto seguido, el directivo agregó: "El unir 3 continentes para celebrar un aniversario por el centenario de la fiesta y el deporte más lindo que tiene el mundo, que es patrimonio de todos. El fútbol unió 3 continentes, une seis países. Estamos tremendamente felices. Estoy sumamente feliz. Hay muchos motivos para festejar, celebrar, agradecer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar en Uruguay y la FIFA va a dar más detalles sobre cómo sería en Argentina y Paraguay".

Por otro lado, Robert Harrison -mandamás de la Asociación de Fútbol de Paraguay- lanzó: "El evento se origina en Sudamérica, tanto en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos". A lo que Domínguez añadió: "Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Después se amplió a Paraguay y más tarde se sumó Chile. Es una decisión que la toma FIFA, pero ellos son los que determinan cómo y qué. Hay que trabajar en las sedes y es una cuestión que deja de ser de Conmebol y pasa a ser de los países".

Además, Claudio "Chiqui" Tapia también participó de la conferencia y sostuvo: "Era imposible conseguir los votos, la inversión para realizar un Mundial de tal magnitud y sin embargo con su firmeza logró que Sudamérica, que Conmebol tenga su Mundial y que estos 3 países tan representativos podamos celebrarlo y ser sedes sin invertir porque las estructuras ya las tienen. Felicitarlo al presidente y a todos los miembros por entender el merecimiento de Sudamérica para organizarlo".