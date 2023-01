La inteligencia artificial develó cómo será Messi de viejo y la foto se hizo viral

Una foto de Lionel Messi de viejo, develada por la inteligencia artificial, explotó en las redes sociales y se hizo viral.

La inteligencia artificial mostró cómo será Lionel Messi en el futuro y sorprendió a todos. La foto con la cara del mejor del mundo de viejo se viralizó rápidamente a raíz de que el periodista científico, investigador y escritor inglés Paul Persons diagramó un sistema en el que publicó cómo quedarían los cracks del fútbol mundial de grandes. Allí exhibió las imágenes de, por ejemplo, la "Pulga", Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar Jr., Karim Benzema y Robert Lewandowski.

El mencionado especialista utilizó fotos de los rostros de las estrellas con la camiseta de sus selecciones y el primer plano llamó la atención. Claro que, por este motivo, se aprecian distintos aspectos físicos de cada uno como las caras repletas de arrugas, las canas, las prolongadas barbas y los bigotes. Los usuarios no tardaron en reaccionar ante esta iniciativa de Parsons que sacó provecho del presente futbolístico de cada uno de ellos para que su público comente y comparta su creación.

El científico, que anteriormente utilizó la inteligencia artificial para mostrar de niños a los futbolistas a través de sus rasgos faciales, ahora practicó el camino inverso y los resultados fueron increíbles para muchos fanáticos. El creador de esta tecnología de última generación para que las personas puedan ver sus propios resultados se llama Lensa, una aplicación de edición de fotos que convierte las selfies en lo que denomina “avatares mágicos” y que fue furor en los últimos tiempos a nivel global.

También está la opción de “AlI Time Machine”, disponible para usar de forma gratuita en el sitio web de MyHeritage y para descargar gratuitamente en la App Store. Todo esto invita a los usuarios de las redes a "jugar" con los rostros de los mejores del planeta, tal como lo hizo Parsons con este llamativo proyecto que explotó en todo internet.

El conmovedor recuerdo de Messi a un mes de ganar el Mundial

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos...", escribió en un principio Lionel.

Por otro lado, el astro rosarino se refirió a quiénes estuvieron allí con él para vivir cada momento del torneo: "Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... CAMPEONES DEL MUNDO!!!".